韩国海军创建机动舰队司令部……“应对朝鲜导弹威胁”. February. 03, 2025 09:02. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 为应对朝鲜核武器和导弹威胁，韩国海军1日在济州基地成立了运用海上基础韩国型三轴体系的核心部队海军机动舰队司令部。 海军2日表示：“机动舰队不同于管辖东、西、南海的海军一、二、三舰队，是根据任务和角色在必要海域执行任务的机动部队。” 机动舰队司令部将运用3艘“世宗大王”级宙斯盾驱逐舰（7600吨级）和6艘“忠武公李舜臣”级驱逐舰等13艘主力舰艇，这些舰艇在朝鲜发射弹道导弹后首先通过雷达等探测并追踪。如果8200吨级宙斯盾舰1号舰“正祖大王”舰在今年底被实战部署，主力舰艇将增至14艘。海军表示：“机动舰队以优秀的作战执行能力为基础，在远距离早期探测水上、水中、空中目标，并以对舰、对空、对潜、对地武装进行打击，是战斗力的象征。” 随着朝鲜加强导弹战斗力等安保环境的剧变，韩国海军从1989年起正式讨论成立“战略机动舰队”。1996年金泳三总统批准包括机动舰队在内的“海军力量改善计划”后，机动舰队创立所需的宙斯盾舰等战斗力确保速度加快。2010年首先创建了7机动战团，为创建机动舰队做准备。 机动舰队首任司令（少将）金仁浩（音）强调称：“机动舰队是在国民需要的地方，在任何地方都能保护大韩民国主权和海洋权益的部队。在发生紧急情况时，我们将以压倒性的战斗力保证其全胜。”

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