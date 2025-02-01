航空调查委员会：“3日将对釜山航空客机火灾事故展开现场鉴定”. February. 01, 2025 07:20. by 李祝福记者 bless@donga.com. 釜山航空客机起火原因的现场鉴定将于3日开始。现场鉴定被推迟的原因是下雨。两翼搭载的16吨规模的航空油将原封不动地进行鉴定。 国土交通部航空铁路事故调查委员会（以下简称事调委）31日发布说明资料表示，“考虑到周末可能出现的雨天情况，决定于2月3日进行现场鉴定”，“因为如果在下雨的情况下进行现场鉴定，样本采集、分析、分类等工作将很难连续进行。”据气象厅透露，1日金海机场所在的釜山一带下雨的概率为60~70%。事调委还补充说：“计划在拍摄三维立体影像后，用帐篷覆盖机体，保护机体不受损坏。” 另外，决定不去除曾引发二次爆炸的燃料，进行现场鉴定。据悉，法国事故调查当局（BEA）、国立科学调查研究院、消防、警察等参与的联合调查组的安全检查结果认为，二次爆炸的危险不大。 要想将燃料全部清空，并完全去除意味着有火灾危险的油滴的油蒸汽，至少需要3天以上。也有人担心，如果这样，现场鉴定会太晚。 现场鉴定将把重点放在寻找最初的起火地点和起火原因上。综合目前釜山航空乘客的证言来看，机舱上部行李架（Overhead bin）内部的乘客携带品发生火灾的可能性较大。是否因飞机维修不良而引发火灾也是需要查明的问题。 当天，联合调查组为了着手进行现场鉴定，拆除了有爆炸危险的紧急氧气容器等，完成了现场风险管理评价。机身下部货舱内的乘客委托行李经过安检后移交给了釜山航空。釜山航空方面表示：“将尽快把（现场鉴定的）结果传达给顾客。”

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