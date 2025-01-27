万斯：“应该珍惜部署美军”……正式宣布将调整海外驻军. January. 27, 2025 07:15. by 纽约=常驻记者林宇善、孙孝周记者 imsun@donga.com、hjson@donga.com. 美国副总统万斯当地时间25日表示：“特朗普总统认为，在部署我们最宝贵的资源的方式上，应该珍惜。不能把美军派往任何地方。”这是特朗普第二届政府首次正式表态将调整驻海外美军运营方式，今后是否会带来驻韩美军规模和作用的变化备受关注。 万斯当天出席在白宫举行的国防部长皮特·黑格塞斯就职仪式时表示：“特朗普总统与之前的很多人（前任总统）不同，认为应该珍惜并配置我们最宝贵的资源。”他说：“不能让为了这个国家而把穿上军装、愿意为国献出生命的男女派去任何地方。如果派去某个地方，就应该给他们战斗后迅速获胜回家所需的工具，加强他们的力量。” 此前，黑格塞斯在美国参议院人事听证会上表示：“将讨论部署在全世界的美军战斗力和任务是否妥当，进行‘全球战斗力态势评价’。”他还说：“考虑到中国迅速加强军事力量和树立（对华）遏制力的紧迫性，应该加强在印度太平洋的战斗力。” 黑格塞斯在就任后发给军方的信息中表示：“特朗普总统给我们的明确任务是，通过力量争取和平。将与同盟和伙伴合作，遏制中国共产党在印度太平洋的攻击性，负责任地结束战争，应对核心威胁。”因此有人预测，驻韩美军的中心作用可能会从遏制朝鲜挑衅转变为牵制中国。 此外，在特朗普最近表示有意与朝鲜国务委员长金正恩对话的情况下，朝鲜25日实施了特朗普就任总统后的首次导弹挑衅。朝鲜官方媒体中央通讯社和《劳动新闻》26日报道称，“25日进行了海上（水中）对地面战略巡航制导武器的试射。金正恩同志参观了武器体系的试验。”韩国军方内外有分析认为，该导弹很可能是朝鲜去年1、2月发射的潜射战略巡航导弹“火箭-3-31型”的改良型。该导弹虽然是核打击战斗力，但因为是巡航导弹，不像洲际导弹那样违反联合国安理会决议。也有分析认为，这是朝鲜对特朗普对话提议进行了调整水平的挑衅，旨在试探美国的反应。

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