檢察机关以涉嫌“内乱魁首”对尹锡悦进行拘留起诉……进行公诉不能有漏洞. January. 27, 2025 07:13. . 韩国检察机关26日对涉嫌内乱首脑的尹锡悦总统提起拘留起诉。这是因为法院不允许检察机关申请延长尹锡悦的拘留期限、拘留期限即将结束。经过全国高等检察厅、地方检察厅厅长会议，检察总长沈雨廷作出了决定。检方表示：“虽然没能对尹锡悦进行补充调查，但综合考虑了共犯案件的证据资料、从警察那里得到调查的证据资料等，作出了决定。”对现任总统的起诉是宪政史上第一次。 尹锡悦涉嫌投入军队控制国会和中央选举管理委员会，封锁国会，阻止要求解除戒严的表决等。如果得到确认，每一个都是与紊乱国家宪法有直接关系的严重问题。在法庭上，尹锡悦方面和检察机关就证据和法理展开激烈的斗争将不可避免。关键是在对总统的调查没有顺利进行的情况下，能否在审判中证明嫌疑。 对尹锡悦的调查不力，根本原因是尹锡悦一再拒绝高级公职人员犯罪调查处（公调处）的出席要求，在发布逮捕令、拘留令后也拒绝接受调查。尹锡悦方面在公调处移案检方后，也没有明确回答媒体“是否会接受检方调查”的提问。 公调处法的盲点也成了使调查更加困难的原因。最具代表性的是，公调处法中没有提及检察机关在起诉前能否调查公调处拘留后移交的案件等。法院不允许延长拘留期限也是因为公调处移交的事件，检察机关只可以决定是否起诉、没有可自行补充调查的法律依据。 尽管如此，尹锡悦方面和国民力量党表示，“这证明公调处调查是荒唐的”，并要求立即释放尹锡悦，这是没有法律依据的主张。法院的决定是在没有追加调查的情况下判断起诉与否，与现有的调查有误或要求释放尹锡悦无关。 虽然宣布紧急戒严已经过了50多天，但围绕戒严实体的攻防战仍在进行中。尹锡悦方面提出了“向国会派遣军队是为了维持秩序”等不合情理的主张。能查明真相并追究刑事责任的地方只有法庭。这就是今后迫切需要检察机关进行无懈可击的公诉的原因。

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