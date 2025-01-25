韩国短道速滑选手金吉丽在都灵大冬会上荣膺5冠王. January. 25, 2025 07:36. by 姜泓求 windup@donga.com. “兰博基丽”金吉丽（21岁•照片•音译）在2025都灵冬季世界大学生运动会上包揽了自己参加的所有项目的金牌，登上了大赛5冠王的宝座。 正在成为韩国女子短道速滑招牌的金吉丽在大赛最后一天的23日，在意大利都灵帕拉贝拉冰上中心举行的短道速滑女子1000米和女子3000米接力赛上再添两枚金牌。在先进行的女子1000米决赛中，金吉丽排在徐辉旻（23岁）之后，占据第二位滑行，在还剩4圈时攻占内道，领先后率先冲过终点。接着在与徐辉旻、金建希（25岁）、李智雅（20岁）一起出战的女子3000米接力赛上也获得了金牌。此前，金吉丽在女子500米、1500米、混合2000米接力赛上也获得了金牌。 上赛季国际滑联（ISU）短道速滑世界杯（现世界巡回赛）上，金吉丽在女子组综合排名中占据第一，将“水晶球奖”揽入怀中。本赛季她以个人赛金2枚、银1枚、铜牌2枚，排名第3位。金吉丽将参加下个月在中国哈尔滨举行的冬季亚运会，与上赛季休息后重返冰场的“短道速滑女皇”崔敏静（27岁）一起争夺奖牌。 男子组方面，金泰成（24岁）在男子1000米比赛中获得金牌，成为大会4冠王。此前，金泰成在男子500米、1500米、混合接力赛上夺冠，但在当天的男子5000米接力赛上未能获奖。 韩国代表团在本届都灵大冬会上共获得8枚金牌、6枚银牌、6枚铜牌，继法国（18枚金牌、8枚银牌、14枚铜牌）之后，在综合金牌榜上排名第2位。这是继2019年克拉斯诺亚尔斯克（俄罗斯）、2023年普莱西德湖（美国）大冬会之后，韩国连续三届大会综合排名第2位。

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