公调处拿到粉碎“制作戒严令的笔记本电脑”的金龙显亲信的手机. January. 24, 2025 07:23. by 具民基记者 koo@donga.com. 据悉，正在调查“12•3紧急戒严事件”的韩国高级公职人员犯罪调查处（以下简称公调处）确保了被指为前国防部长官金龙显亲信的总统警卫处前任职员梁某的手机。梁某涉嫌接受金前长官的指示，粉碎制作了戒严布告令1号的笔记本电脑等。 综合23日东亚日报的采访，公调处最近对梁某进行了调查，后者自愿提交了手机。梁某在金前长官担任总统警卫处处长时担任个人秘书等，是金前长官的核心亲信。据说，梁某在金前长官被任命为国防部长官后也私下陪同金前长官，与金前长官的关系非常亲密。公调处虽然以涉嫌内乱的名义将尹锡悦总统移交给了检察机关，但计划继续进行金前长官毁灭证据等相关调查。 公调处认为，如果分析梁某的手机，就可以查明金前长官制定布告令的原委等各种嫌疑。据悉，梁某在去年12月3日宣布紧急戒严后，接到金前长官的指示，亲自用锤子粉碎了金前长官写布告令时使用的笔记本电脑。也就是说，毁灭了可以公开布告令制定过程的核心物证。公调处认为，梁某的手机中可能含有可以掌握毁灭证据过程的线索。 据悉，在戒严当天，金前长官和前情报司令官卢相元见面时，梁某还亲自接送了卢前司令官。公调处认为梁某详细了解金前长官和卢前司令官的关系，计划传唤梁某进行调查。公调处正在分析梁某手机的通话目录和移动路线等。

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