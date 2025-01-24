少用钢筋的“无骨公寓”……公务员说：“这不是没倒下嘛”. January. 24, 2025 07:22. . 前年4月仁川黔丹新城公寓地下停车场坍塌事故发生后，政府展开了大规模调查，在曾表示“没有不良施工”的公寓中，确认了多数钢筋含量较低的柱子。为了支撑天花板，设计成将8个纵向钢筋放入柱子上，但实际上只有一半的4个钢筋。也有不相信政府调查结果的京畿道某公寓园区居民亲自查看设计图，找出停车场天花板上的钢筋遗漏的情况。 当向国土交通部下属的国土信息管理院咨询这些内容时，负责职员回避说：“这应该是单纯的失误。”一名地方自治团体负责公寓竣工许可的科长级公务员还荒唐地回答：“不是没有像黔丹公寓那样倒塌嘛。” 这是《东亚日报》“英雄题材（Hero Contents）”组在“无骨公寓停车场”事故发生后，以政府展开调查的288个相同结构的竣工公寓中获得设计图纸的地方为对象，观察施工状态后得出的结果。使用与政府调查组使用的设备进行检查后发现，21个园区停车场的850根柱子中有9个园区、25根柱子遗漏了钢筋。在四角柱的一侧应该放4、5根钢筋，但漏掉一两根的情况比比皆是。 采访组得到的国土部报告中也记录了遗漏钢筋、混凝土强度未达到法律安全标准等事例。但韩国政府前年10月底表示：“没有遗漏钢筋等任何不良现象。”意思是说，只要导致黔丹事故的柱子、天花板、地板的钢筋没有重大瑕疵，就不是豆腐渣工程。政府将最短也需要4个月的调查时间缩短为2个月，将纵向钢筋遗漏等排除在调查项目之外，这造成了安全检查的决定性漏洞。 专家们警告说，在豆腐渣工程的地下停车场，如果装满水的消防车经过，甚至有可能发生坍塌。采访组在结构设计专门企业的帮助下进行了模拟实验，结果显示，钢筋正常铺设的30层公寓即使发生2017年浦项地震，也能坚持60秒以上，只有一半钢筋的则在7秒内倒塌。 最终，政府的急躁症和公务员式的差不多主义招来了蜻蜓点水式调查。几年间，由于人工费、水泥价格暴涨，建设企业纷纷开始减少费用，因此，豆腐渣工程进一步增加的可能性也不小。相比提高公寓的整体安全性，急于减少事故影响的政府不实调查更让国民更加不安。

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