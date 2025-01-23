坐着看的话剧，走着看的新鲜实验. January. 23, 2025 07:43. by 金民 kimmin@donga.com. 16日（当地时间）去世的大卫•林奇的予人以活在电影里的感觉的话剧《Sleep No More》、被评价为深刻探索人类本性和认同感的杰作的《杰克与海德》、获得2023年美国托尼奖最佳女主角奖的女性单人剧《Prima Facie》……在海外受到好评并聚集人气的戏剧今年将在韩国接连首演。 8月与韩国观众见面的《Sleep No More》不是观众坐在一起，而是辗转多个房间观看的沉浸式话剧。以莎士比亚的《麦克白》为基本情节，由让人联想到阿尔弗雷德•希区柯克的电影《蝴蝶梦》和魔女审判的神秘而令人震惊的场面组成。 没有台词，只用肢体语言和舞蹈传达故事，在一个空间里不按顺序展开，演员们在每个空间里重复3次1小时长的相同演技。由戴着面具的观众跟着感兴趣的角色观看构成，每个观众都可以将同一部话剧诠释为不同的故事。 该剧2003年在英国伦敦首演后，从2011年开始在美国纽约百老汇长期演出10年以上。韩国公演将以纽约公演为基础。在纽约，整个6层建筑被用作舞台，韩国将改造去年关闭的首尔中区大韩剧场建筑，打造演出场。制作公司Miss Jackson的相关人士解释说：“正在进行将以前的大韩剧场内部改造成酒店概念空间的工程”，“演出正在根据韩国情况进行修改。” 去年在英国爱丁堡首次亮相后，被评价为“将古典的冲击性美以现代方式重新构成”的话剧《杰克与海德》也将从3月4日开始在首尔钟路区大学路TOM2馆首演。这是苏格兰剧作家加里•麦克奈尔以守护原作小说《杰克博士与海德》的朋友“阿特森”的视角重新诠释的单人剧。由李俊宇导演执导，演员崔贞媛、高勋贞、白成光、姜基柱出演。这是崔贞媛自2019年以后时隔6年再次出演话剧。该剧由Gleam Company制作。 将于8月在首尔中区忠武艺术中心开幕的《Prima Facie》是女性单人剧。该剧讲述的是专门为性犯罪事件辩护的有能力的律师泰莎成为性暴力受害者后经历的两年岁月。有评价认为，一名演员饰演包括泰莎在内的各种人物，将法庭电视剧和个人心理创伤相结合，传达了强烈的信息。 该剧尖锐地指出了随着泰莎从律师成为受害当事人，对变化的法律体系的看法、法庭系统的矛盾和受害者所经历的困难。2019年在澳大利亚悉尼首演，2022年在伦敦西区、2023年在纽约演出。该剧还获得了英国奥利维尔奖的“最佳新作”、“最佳女主角奖”等奖项。 获得英国布克奖的原作和2013年李安导演执导的电影而广为人知的话剧《少年派的奇幻漂流》也将于11月在韩国首演。这是一部获得2023年托尼奖三冠王的作品。

한국어