李在明：“欢迎特朗普与朝鲜对话”……盲目的“亲美鼓噪”行得通吗？. January. 23, 2025 07:43. . 共同民主党代表李在明22日表示：“欢迎美国总统特朗普表明重启中断的朝美对话的意志。期待特朗普总统的意志能够缓解韩半岛危机，带来韩半岛无核化、南北交流、韩半岛和平。”上述表示是针对特朗普总统就任后称朝鲜为“核国家”并反复展示与朝鲜国务委员长金正恩的亲密关系而做出的。李在明当天会见美国驻韩临时代办约瑟夫·尹时表示：“应该加强韩美同盟，巩固自由民主阵营一员的责任。” 最近李在明的对美言行之所以引人注目，是因为在各种舆论调查中他作为下届总统最有力的地位，甚至与之前被认为是反美的行动形成了鲜明的对比。特别是共同民主党在针对尹锡悦总统的第一次弹劾案中加入了“敌视朝鲜、中国和俄罗斯，坚持以日本为中心的奇特外交政策”的字句，令美国朝野也发出了担忧的声音后，李代表的亲美行动变得频繁起来。 从过去文在寅政府出面斡旋特朗普和金正恩之间的朝美对话来看，共同民主党方面对特朗普连任的期待可以理解。但是，随着称朝鲜为“核国家”被解释为是想要承认朝鲜拥有核武器、走向核裁军谈判，韩美两国出现了对此深表忧虑之声。进而，如果这种忧虑成为现实，韩国将永远沦入生活在朝核阴影下的处境，不得不令人怀疑这还值不值得那么高兴。 在紧张和矛盾依然如故的韩半岛局势下，有必要将局面从对抗转变为和解。但是，采取如果只要是对话就无条件欢迎的方式是困难的。漏掉韩国、只承认朝核的“危险的和平”是无法接受的。现在是特朗普第二期对朝新政策具体化前夕，眼下韩国必须不分朝野，向美国转达我们的忧虑，劝说其慎重对待。不应该大肆炫耀亲美，而应该先表现出对安保和同盟的超党派意志。

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