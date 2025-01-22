林加德-塞西尼亚-万德尔松…2025K联赛“外籍球员队长”历届最多. January. 22, 2025 07:51. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “戴上队长袖标是一件特别的事情。能够担任球队队长，我感到非常开心。” 职业足球K1联赛（第一级联赛）FC首尔队的外籍球员林加德（33岁）代替去年6月因伤缺阵的奇诚庸（36岁）担任临时队长后，做出了上述表示。在上个赛季即将到来之际加盟首尔队的他，仅从名气来看，是效力过K联赛的历届所有外籍球员中名气最大的。英格兰国家队出身的他曾效力于英格兰足球超级联赛（EPL）曼彻斯特联队等球队，共参加了182场英超比赛，攻入29粒进球。 上赛季作为临时队长完成了17场比赛（7胜5平5负）的林加德充分发挥了“气氛制造者”的作用。球队获胜时他在更衣室欢快地跳舞，输球时也不忘鼓励队友说“不要垂头丧气”、“忘掉过去的比赛”。 首尔队主教练金基东（53岁）15日任命受到队友尊敬和信赖的林加德为2025赛季球队队长。林加德信誓旦旦地表示，“今年球队（比上赛季）的目标要高，虽然旅程并不容易，但我会尽最大努力。” 林加德放弃休假进行个人训练的诚实态度和细心照顾后辈们的样子给人留下了深刻的印象。首尔俱乐部相关人士表示：“看着英超联赛成长起来的年轻球员们跟着以身作则的林加德更加积极地参加了训练。”奇诚庸从去年10月的伤病中恢复过来后表示，“看到林加德不留恋（在英超踢球的）过去，为球队献身的样子，再次感受到了他是一名优秀的球员。” 据说，林加德一有空就请后辈们吃饭，并告诉他们管理身体的食谱。首尔相关人士表示：“我曾问过林加德‘爱后辈’的理由。林加德说‘在曼联的时候，前辈们都很照顾我，所以我才能适应。我也想帮助后辈们’。” 去年首尔队取得了明显的“林加德效果”。在26场比赛中攻入6球的林加德的活跃表现下，首尔队进入了K1联赛总决赛A，并以第4名的成绩结束了赛季。首尔队自2018年开始收费观众统计以来，单赛季主场比赛总观众人数首次突破50万人（共50.1091万人）。 外援作为队长带领球队已经不是什么特别的事情了。浦项万德尔松（36岁）和大邱塞西尼亚（36岁•以上巴西）也将在下月15日开幕的K1联赛上戴上队长袖标。今年是K1联赛历史上首次出现3名外籍球员队长。 后卫万德尔松连续两年担任浦项队队长。在浦项队效力了5个赛季的万德尔松在上个赛季积极帮助队友融入球队，得到了很高的评价。万德尔松向奥伯丹（30岁•巴西）传授韩语的视频也成为了话题。万德尔松还为了没有国际驾照的乔治（26岁•巴西）亲自开车，一起在训练场上下班。 自我管理十分彻底的万德尔松上赛季参加了正规联赛的所有比赛（38场）。浦项制铁俱乐部相关人士表示：“性格欢快的万德尔松与韩国球员们也相处得很好。在转地训练时，看到韩国球员们要求万德尔松教他们做肌肉运动等积极沟通的样子，就觉得队长选得很好。” 有“大邱之王”之称的塞西尼亚，自2022、2023年以来第三次担任球队队长。从2016年开始只在大邱效力的“One Clubman”塞西尼亚在K1正规联赛共出战226场比赛，攻入88球，是一名前锋。塞西尼亚深受大邱球迷的喜爱，甚至说“应该在主场赛场前树立铜像”。 去年在K1联赛中仅排在第11位，面临降级危机的大邱队，得益于在与忠南牙山队（第2级联赛）的两回合升降级附加赛（PO）比赛中攻入3球的塞西尼亚的出色表现，以6比5的总比分留在了第1级联赛。大邱俱乐部相关人士表示：“考虑到球队的象征性存在塞西尼亚的丰富经验和影响力，再次让他担任球队队长。”

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