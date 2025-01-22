中低价引领K-Beauty发展，坚实的生态体系创造成功. January. 22, 2025 07:48. . 最近用完的防晒霜换成了其他产品，再次感受到了韩国美妆（K-Beauty）的竞争力。从几年前开始，防晒霜以国内独立品牌生产的产品为主，轮流使用。本来想买新的防晒霜，但是年末收到了法国品牌的防晒霜礼物，所以久违地涂了进口防晒霜，但是用了一两次就不用了。涂完防晒霜后，化妆过程中不断沾上白色粉末，让人费心，在忙碌的早晨无法动弹。重新换成之前使用的国内产品，在没有白色粉末压力的情况下涂抹防晒霜。 美国消费者似乎也看到了产品力出色，价格也十分亲和的韩国美妆的竞争力。去年1~10月，韩国化妆品仅在美国就销售了14.0516亿美元（约2万亿韩元）左右，首次在美国进口化妆品市场的占有率上升到了第一位。虽然还剩下11、12月两个月的统计，但是与占有率第二的国家法国的差距接近4亿美元，因此排名很难改变。而在日本化妆品市场，从2022年开始连续3年力压法国，稳居进口国第一的位置。 令人鼓舞的是，这种增长是由韩国的中小企业而不是几家大企业主导的。最近韩国美妆热潮的主角是中小•独立品牌。据中小风险企业部透露，去年1~9月韩国化妆品出口总额的70%左右是中小•独立品牌产品。SKIN1004、朝鲜美女、TIRTIR、魔女工厂、ANUA等品牌是引领韩国美妆全盛期的主角。 之所以取得这样的成果，是因为像韩国科玛（Kolmar）和科丝美诗（COSMAX）一样具备世界水平的制造者开发生产（ODM）企业的技术和生产力。拥有独立品牌的中小企业大部分没有自己的生产设施，而是委托ODM企业制造。如果拿半导体产业来作喻，独立品牌相当于半导体设计（Fabless）公司，ODM企业相当于委托生产（Foundry）企业。中小企业之所以能够不担心产品力，集中力量进行企划、营销、宣传等，原因就在于此。目前，韩国被认为是全世界从产品企划到生产、市场营销、宣传等美容生态体系最完善的地方。 在构筑稳固的生态体系中，中小企业以以突出的创意为基础的营销和立即应对顾客需求的速度感崭露头角。某独立品牌高层管理人员表示：“实时掌握国内外消费者对产品的反应，最大限度地反映能够改善的问题”，“倾听与消费者最直接接触的职员们的声音，果断地将权限委任给了解当地情况的当地分公司和职员，结果敏捷地应对了全球趋势。” 去年韩国的化妆品出口额为102亿美元（约15万亿韩元），自2012年首次超过10亿美元后，12年来首次达到了100亿美元。韩国现在和法国、美国等一起成为了全球化妆品出口强国。今年的前景也比较明朗。除了美国、日本、中国等现有出口国外，韩国美妆风正在中东、非洲、欧洲等地扩散。 期待今年韩国经济也能像韩国美妆一样飞跃。

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