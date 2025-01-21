“以历史性速度和力量行动”……特朗普二期“再次让美国伟大风暴”拉开帷幕. January. 21, 2025 08:22. by 华盛顿=常驻记者申镇宇、李智允记者 niceshin@donga.com、leemail@donga.com. “将以历史性速度和力量解决我国面临的所有问题。” 美国当选总统特朗普当地时间19日表示：“以明天中午为起点，持续4年的美国衰退将拉下帷幕，将开启永远给美国带来力量、繁荣、尊严和自豪感的新一天。” 他宣布，将在就任的同时大规模启动无需经过议会立法程序就可以推进政策的“行政命令”，迅速完成驱逐非法移民和解散既得利益官僚集团等自己承诺的政策。有分析认为，7年前特朗普一期时首次提出“美国优先主义”，在连任时将会更加积极地推进主要政策。也有分析认为，特朗普最近多次发表侵犯加拿大、巴拿马、丹麦格陵兰岛等友邦主权的言论，宣布了以力量为先的“扩张主义”。 特朗普当天在华盛顿举行的庆祝自己大选胜利的“MAGA（再次让美国伟大）集会”上表示：“我们将结束华盛顿失败、腐败的政治势力和失败政府的统治。”攻击现有制度圈、确保大众支持的特有的“煽动性民粹主义”色彩再次浮出水面。此前，他在2017年第一期就职演说中表示：“从今天开始，权力将从华盛顿移交给国民。” 有预测称，特朗普在就任的同时将下达100-200多件行政命令。他预告说：“（前任）拜登政府的激进、愚蠢的行政命令将在我宣誓就职的几个小时内被废除。明天大家将目睹历史性的行政命令。”他还说：“昨天有人对我说，‘总统先生，一天不要签太多字。用几周时间来做吧’，但我说‘绝对不行’。以后要签的东西很多，不用担心。我们不会停止。” 特朗普还暗示，阻止非法移民和扩大化石燃料使用是其就任初期的核心政策课题。他表示：“将阻止对我们国境的入侵，找回我们的财富，解除我们脚下的液体黄金（石油）的封印。”他还宣布，将废除拜登政府为反对人种、性别认同等歧视而推进的“多样性、平衡性、包容性（DEI）政策”，取而代之的是民间和政府领域的“实力主义”。 关于经济领域，特朗普表示：“我们将降低大家的税金和物价，提高工资，将数千家工厂带回美国。将以关税和聪明的政策为基础实现这一目标。”他还强调：“将生产美国产，购买美国产，雇佣美国人。”

한국어