车恩京法官向警方申请人身保护. January. 20, 2025 08:26. by 孙俊英记者 hand@donga.com. 首尔西部地方法院部长法官车恩京（音，57岁，司法研修院第30期）在宪政史上首次以涉嫌内乱首领的罪名对现任总统发出拘捕令，就尹锡悦总统支持者闯入法院一事，向警方提出了人身保护请求。 19日凌晨2时50分许，车恩京以“嫌疑人有可能毁灭证据”为由发布拘捕令后，尹锡悦的支持者们闯入首尔西部地方法院，破坏玻璃窗等器物，寻找车恩京。据悉，车恩京当时不在法院内部。对此，车恩京19日上午向警方申请了人身保护，警方计划从20日上班路上开始保护车恩京的人身安全。 作为中坚法官的车恩京隶属于首尔西部地方法院民事1-3部，不是专门负责拘捕令的法官。由于对尹锡悦的拘捕令审查在周末举行，她作为值班法官负责审查。申恩京毕业于梨花女子大学经济学系，曾在能源经济研究院担任研究员，1998年通过了第40届司法考试。 车恩京作为法务法人世宗律师开始了法律界人士生活，2006年被任命为水原地方法院法官，后在釜山地方法院、大邱家庭法院、仁川地方法院、首尔中央地方法院担任部长法官，从2023年2月起负责首尔西部地方法院民事1-3部。 车恩京2022年11月24日驳回了首尔中央地方法院刑事抗诉4-1部所属时任共同民主党代表李在明的亲信、前代表室政务调整室室长郑镇相的拘留适当性审查。2022年7月，在前国民力量党议员张济元的儿子说唱歌手张勇俊（Noel，25岁）拒绝酒精测试要求并殴打警察事件中，被车恩京判处有期徒刑1年。2014年12月，宪法法院对统合进步党做出解散政党的决定时，在宪法法院审判庭上声称“今天是宪法法院杀害民主主义的日子”闹事的权英国（音）律师的驳回重审中，判处了500万韩元的罚款。

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