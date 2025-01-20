医科大学增员政策出台后1年…专科医生迟迟不归. January. 20, 2025 08:23. . 去年2月6日，政府将全国医科大学入学名额从3058名增加到了5058名。这是自1998年以后时隔27年再次增加医科大学招生名额。保健福祉部长官赵圭洪当时表示：“考虑到因急速的老龄化而增加的医疗需求等，以到2035年为止医生人数将不足1.5万人的供需预测为基础，决定了医科大学的增员规模。”反对医科大学增员政策的专科医生和医大学生离开了修炼医院和学校。 现在专科医生和医科大学的学生都在做什么呢？过半的专科医生就职于其他医院，而不是修炼医院。提出休学申请的医大学生要么打工，要么做积压的学习。还有一部分人为了换学校重新参加了高考，还去海外旅行。医大学生团体表示今年也将提交休学申请，医疗界甚至预测说，3月份入学的新生实际上也会集体休学。 这段时间以来，他们完全没有机会回来吗？政府去年3月20日公布2025学年度各大学医学院入学名额时，专科医生动摇了。以地方医科大学为中心确定增员后，认为无法再挽回。但是专科医生团体出面进行了管制。政府表示不会对离开医院的专科医生进行处罚时，他们也动摇了。但是，当时医科大学教授们误以为政府的方针是处罚，为了与弟子专科医生步调一致，决定休诊，因此回归的可能性消失了。政府改变方针，对专科医生全部进行辞退处分时，专科医生内部也掀起了风波。专科医生团体也进入了内部管制局面。 他们在去年12月招募明年上半年新住院医师时，动摇最大。近1年来，放弃修炼的专科医生们非常清楚浪费了宝贵的时间，心理上有很多矛盾。大多数大型医院专科医生都认真考虑过申请住院医师。但是，由于12•3紧急戒严，进入弹劾政局后，这种动向消失了。在今年3月恢复修炼的住院医师招募中，报名人数仍处于低水平。 那么，现在该放手不管了吗？既然医生团体要求“拿出医科大学教育方案”，政府就应该提出能够说服他们的具体对策。不能只提出确保教员和设施所需的预算，还要制定到什么时候为止、如何确保的具体方案。明年的医大定员也会包括裁员在内回到原点进行讨论，因此应该灵活地进行协商。医疗界也应该放弃“2026学年度医科大学定员0名”等不现实的主张，拿出合理的方案。各项民调显示，认为医生不足的舆论仍然占上风。也有很多专科医生因兵役问题而苦恼。到明年医科大学定员确定的5月末为止，剩下的时间不多了。医科大学教授也可以说服弟子专科医生。 医疗空白的损失最终会原封不动地转嫁给患者和国民。政府去年通过应对医疗空白和修炼医院预付金等投入了2.8895万亿韩元的健康保险财政。但愿不会发生史无前例的连续2年专科医生离岗和医大学生休学的事情。政府和医疗界应先见面进行沟通。

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