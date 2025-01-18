光复80周年后仍被关押在靖国神社的“囚犯”们. January. 18, 2025 07:40. . 林茂雄、沈相凤、石冈俊植、海本顺玉、丰原光雄……这些都是太平洋战争时期1945年2月、3月在硫磺岛战斗中牺牲的朝鲜人的名字。被日帝强征的这些人的死亡原因被记录为“玉碎”。死亡当时大部分年龄是20岁出头，也有18岁。被其他民族的侵略战争强压和怀柔带走后白白死掉的这些青年，是怎么的心情呢？ 尽管韩国从日帝统治下解放已经80年，故人们仍然被捆绑在靖国神社。硫磺岛上至少有200名朝鲜军人和军属，死亡的137人后来都被供奉在靖国神社。生前把自己逼上绝路的“为了天皇而开心死去”的美名下，成了他们的一部分……如果真有魂灵，会接受吗？ 强制动员受害者遗属们为要求靖国神社撤回擅自合祀韩国人而提起的诉讼17日再次被驳回。得知该神社供奉有2万多名韩国人的遗属们于2001年和2007年向日本法院提出撤销供奉的诉讼，但都被驳回。2013年由27名遗属提起的第三次诉讼，当天也在日本最高法院最终败诉。 遗属们表示，“在供奉着侵略战争的精神支柱、侵略者的靖国神社内合祀我的父亲和兄弟，只能是愚弄和侮辱”，要求撤回合祀。“哭喊着连儿子都被日本抢走的奶奶的样子历历在目。为什么把我父亲当作为了日本、为了‘天皇’而死的人呢？”（被动员为陆军军属而死在帕劳的李明九（音）的儿子李乐浩（音）“家人们还活得好好的，没有告诉他们死讯，也不问问就把人合祀，这像话吗？现在还是殖民地时代吗？”（作为海军军属被动员并在北太平洋死亡的董善洪的儿子董正南） 日本法院一直以“对他人的信仰行为应该宽容”为由驳回了请求。这是历史的加害者要求受害者“宽容”。法院还表示，“不能认为合祀对象的名字没有对外公布，名誉受到了损害”，这一次又作出了“国家提供战亡者名单并不违法”的结论。这些都是避开核心、让遗属悲痛欲绝的话语。 日本方面连最起码的一贯性都没有。此前，日本法院接受了靖国神社关于合祀的朝鲜人“作为日本人死亡”的主张。但日本政府从未向“作为日本人遗属”的韩国人发放过抚恤金。“西伯利亚俘虏”赔偿金也把韩国人和台湾人排除在外。在骨灰处理问题上，也声称“我不知道”予以回避。难道只有在他们自己喜欢的时候，韩国人才能成为日本人吗？ 在侵略战争的核心——靖国神社合祀殖民地出身的死亡者，这表明日本仍然没有与错误的过去断绝关系。东京大学名誉教授高桥哲哉就他们被合祀一事表示：“他们是名为英灵的囚犯。”今年是韩日建交60周年。如果日本想向前迈一步，首先应该释放他们。

한국어