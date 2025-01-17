汉南洞集会不再……果川-义王遇麻烦. January. 17, 2025 07:49. by 李秀莲记者、釜山=金和永记者 lotus@donga.com、run@donga.com. 开始调查尹锡悦总统的京畿道果川市高级公职人员犯罪调查处（公调处）和京畿道义王市首尔拘留所一带的集会正在增加。相反，首尔市龙山区汉南洞总统官邸一带曾经持续不断的支持尹锡悦和反对尹锡悦的集会，在总统被捕后逐渐消失，恢复了日常生活。 16日上午，在果川政府大楼公调处附近，尹锡悦支持者们继续前一天开始的通宵集会。他们高喊“弹劾无效”“解散公调处”等口号。在附近路灯上贴上大型太极旗的总统支持者赵亮建（音，67岁）表示：“不正当选举将被揭露。今后将继续斗争。” 随着总统支持者的聚集，首尔拘留所前变成了“集会集结地”。15日和16日接连来到这里参加集会的黄贤雅（63岁）说：“看到总统都被捕了，我觉得‘真是冤枉’。我的想法是国民应挺身而出，因此参加了示威。”当天，在公调处和首尔拘留所前分别聚集了500人和600人（警方非正式推算）。 釜山等地也举行了反对弹劾的集会。最近，保守团体“国家利益论坛”连日在釜山市釜山镇区西面站前举行“守护尹锡悦总统的釜山市民大会”。起初只有10多名左右的集会参加者，在总统被捕后最近增加到了100名。18日，在被称为“保守心脏”的大邱也预告了支持总统的集会。 赞成逮捕及弹劾总统的阵营也在继续举行集会。16日晚7时，在首尔市钟路区松岘洞松岘公园，“烛光胜利转换行动（烛光行动）”举行了谴责尹锡悦的集会。 一段时间以来，在支持和反对总统的集会针锋相对的汉南洞，居民和商人们表示：“现在可以回到和平的日常生活了。”居民李某（38岁）说：“因为噪音感到压力，曾到酒店躲了3天左右。幸好现在平静了。”经营咖啡屋已有8年的金某（50岁）说：“因为部分集会参加者乱扔垃圾、路边小便、暴力行为等，每天都会报警一次。虽然和平已经到来，但顾客们再次来到店里还需要一段时间。”附近建筑物的管理人员姜某（69岁）表示：“设置在人行道上的集会帐篷阻止通行，行人走在大楼前的私有地，导致部分砌块被破坏。每当看到集会帐篷时，我都会气愤不已。” 随着示威队伍的消失，汉南洞一带的交通困难也得到了缓解。据首尔交通门户网站透露，16日汉南大路一带的车辆通行速度为每小时22-44公里，比一周前（时速9-11公里）有所提高。

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