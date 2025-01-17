期待已久的游客没来…却只见中国企业“入侵”韩国. January. 17, 2025 07:48. . 2021年9月公开的《鱿鱼游戏》第一部在奈飞（Netflix）历史上首次突破1亿户观众，票房成绩空前火爆时，韩国充满了庆典的气氛。全世界的游客来到韩国拍照留念，并在明洞买了绿色运动服和焦糖饼。韩国文化观光研究院甚至发表回归分析结果称，如果以鱿鱼游戏为契机呈现K内容，访韩游客将翻一番。 遗憾的是，《鱿鱼游戏》第二季在戒严和弹劾风暴中于去年12月26日公开。虽然一举包揽了全球收视排行榜的第一名，但只有奈飞享受了盛宴，内需市场却处于沉痛的氛围。当天，时任代理总统韩悳洙主持召开“第九次国家旅游战略会议”，将年度访韩游客最终预测值下调至1630万人，低于当初的目标1700万人。因为戒严事态，进入12月以后访问韩国的游客骤减。特别是在游客流入比重第一的中国，政治敏感度很高，预计打击会很大。 岁末年初，市场没有传来期待已久的中国游客的消息，而是传来了中国企业进军韩国的消息。已经以“石头（Roborock）”品牌俘获主妇们的芳心，占据国内机器人吸尘器市场第一位的小米15日召开了韩国分公司成立正式记者招待会。全球电动汽车出货量排名第一的比亚迪也于16日在韩国正式推出了轿车品牌。在大学路，受疫情影响于2021年撤离的中国版大创“MINISO”重新开设了卖场。 一想到20多年前看到13亿人口市场后进军中国的三星、SK、现代汽车、LG，真有种沧海桑田的感觉。自美中矛盾成为常态风险以来，韩国企业的中国法人、中国工厂正在陆续撤出，而中国企业却开始逆向进军韩国。 根据韩国贸易协会去年公开的报告书，我们正亲眼见证中国进军海外的“第3次浪潮”。第1次浪潮（2001~2008年）是以海尔、华为等代表性企业为首的战略性出口。第2次浪潮（2008~2018年）是与拥有吉利-沃尔沃、海尔-GE等先进技术的海外企业进行并购（M&A）的尝试。而从2018年至今，在第3次浪潮中，中国通过阿里和Temu等软平台拓展本国品牌领土，渗透到韩国市场。 问题是，由于低增长，在国内消费者中上升的“性价比”趋势，即“不管是中国产还是什么，只要能用就行”的新黑猫白猫论与这样的中国梦相吻合。更令人担心的是，现在中国产品在技术力方面，智能手机和电视等整个产业以比想象中更快的速度上升的事例随处可见。 一半是选择，一半是强制，成为韩国新的出口市场的美国也以本国中心主义为基调，开拓起来并不容易，旁边的中国正在以我们之前不知道的新面貌推进。如果问相关业界，就会得到“中低价市场竞争将停止”、“中国产的反感还很大”等回答，但这种安逸感是否真的已开始逐渐侵蚀我们的内室和最后防线，应该保持紧张神经。

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