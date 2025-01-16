公民意识成熟，刑事司法系统启动……没有物理冲突. January. 16, 2025 08:22. . 15日，高级公职人员犯罪调查处（公调处）执行对尹锡悦总统的第二次逮捕令在没有发生物理冲突的情况下结束。在执行此次拘捕令之前，尹总统方面和执政党方面表示，“试图逮捕时愤怒的国民会强烈反对，这是内战”“在没有调查的情况下起诉吧！这是防止因物理冲突而发生流血事件或意外事件的秘密对策”等主张，但在真正实施逮捕的6个小时里，调查机关和警卫处之间没有行使武力，市民之间实际上也没有发生冲突。 当天上午，公调处和警察在官邸内第一条阻止线上与国民力量党议员和律师团对峙了两个小时左右。这一瞬间，赞成和反对的示威群众之间虽然发生了一些摩擦，但随着警卫处的退让，最终得到了整理。虽然官邸内的3条阻止线都设置了大巴车墙，但既没有警卫人员，也没有守卫兵力。警卫处有一半人员请假，委婉地表示不同意阻止逮捕。 从今年初起，总统官邸所在的汉南洞10条车道有部分道路被数千人聚集的赞成和反对逮捕的示威队伍占据。尹锡悦总统的支持势力躺着说“从我身上踩着走”，反对势力则针锋相对地表示“马上逮捕！”但在执行拘捕令的瞬间，赞成和反对逮捕的示威者们没有发生冲突。他们激昂地高喊口号，但没有越界。这是成熟的市民意识启动的结果，无论是总统还是警卫处，都只能顺应刑事司法系统。声称“公调处调查无效”并宣读声明的国民力量党议员们，在第一条阻止线之后也没有采取任何行动就解散了。 尹总统在事前录制的视频中表示：“为了防止不光彩的流血事件，虽然是非法调查，但决定接受出席。”在连警卫处都放手不管的情况下，那一瞬间，除了被逮捕之外，他已别无选择。理所当然的是，现任总统在签发的逮捕令面前也不能例外。为了确认这一明确的事实，在第一次逮捕失败后又等了12天。

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