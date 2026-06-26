美副国务卿称韩国是供应链多元化核心伙伴 将推动强化韩美日早期预警系统

“韩国是为供应链多元化与稳定而付出努力的（美国的）关键伙伴。”美国国务院负责经济事务的副国务卿雅各布•赫尔伯格（照片）在接受《东亚日报》书面采访时如此强调，并表示美国正为“防止半导体、关键矿物、电池材料等关键战略品目供应链断裂，着力强化‘韩美日三国早期预警系统’倡议”。韩美日三国早期预警系统是这样一个合作机制：三国实时共享半导体、关键矿物等尖端技术相关战略品目的供应链异常征兆，并在发生供应中断等问题时进行先发制人的应对。赫尔伯格副国务卿还表示：“美国为加强经济安全，将持续推进旨在分散风险并实现多元化的供应链措施。”这被解读为意在降低对中国的高度供应链依赖，并以韩国等盟友与友好国家为中心构建稳定供应链。曾担任软件企业Palantir高级顾问的他，被视为唐纳德•特朗普第二任美国政府内部主导人工智能、半导体、关键矿物等战略技术领域对华牵制及供应链重组的核心幕僚。据悉，为稳定供应尖端技术领域核心材料硅并防备与中国竞争，由他主导构建了以韩国等主要友邦国家为成员国的“硅和平（Pax Silica）”联盟。赫尔伯格副国务卿强调：“特朗普总统与李在明总统共同承诺，将通过矿物采掘与精炼领域的官民合作，稳定并多元化关键矿物供应链”，“在规模达3500亿美元的‘韩美战略投资基金’中，将关键矿物项目列为优先支持对象，也包含在此项承诺之中。”这预示了去年韩美首脑达成的大规模对美投资协议中，关键矿物领域同样可能被重点考虑。他还表示：“若对美投资协议得到落实，韩国对美国产能源资源的采购将大幅增加。”申晋宇 niceshin@donga.com