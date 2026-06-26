法国作家韦尔贝：“人类历史是蒙昧主义与启蒙主义的斗争”

“所有科学进步与发现，既可能给我们带来利益，也可能被恶意利用。火是这样，放射线也是如此。人工智能同样不过是那样的工具。”25日，“2026首尔国际图书展”进入第二天，在首尔江南区会展中心，在韩国也拥有深厚读者群的法国小说家贝纳尔•韦尔贝（65岁）于新长篇小说《灵魂的华尔兹》（出版社：开放的书）韩国出版座谈会上如是说。这位称“对我而言，人工智能已经是过去的主题”的作家强调，在人类历史上，新技术的登场总是在反复上演。新作是一部将“回望历史”这一构思推向极致的小说。主人公以历史上多个人物的身份经历前世，既曾作为尼安德特人生活，也转生为古代哲学家毕达哥拉斯。小说源于作家的自身经验。“我很早以前就沉迷于通过回溯冥想来体验前世。我曾遇见的一位灵媒说，‘你经历过111次前世’。虽然无法确认真伪，但用作小说素材已是绰绰有余。作品中经历前世身为埃及女性的场景，也是源自我前世曾是女人的故事。”韦尔贝作家表示，于他而言，体验前世“不是相信与否的问题，而是一种实验”，“通过这样的尝试，会让人领悟到：活着活着虽然容易只埋头于今生，但‘原来并非仅有此生，也曾有过其他生命啊’。”他还说：“也能够理解作为男性难以理解的女性视角。”自称为“历史狂”般热爱历史的韦尔贝作家，将人类史定义为“蒙昧主义与启蒙主义的对立”。“既存在想让我们退回到过去、被野蛮和奴隶状态所束缚的力量，也存在提升精神、让灵魂走向成熟的力量。我认为人类历史，终究是启蒙主义对抗蒙昧主义的斗争史。”循着这一脉络，他也对世界各地问题所遭遇的“漠不关心”表达忧虑。“只看今天早上的新闻，就能知晓蒙昧主义的实例。在阿富汗，9岁的女童们至今仍被强制结婚并遭受性暴力。在朝鲜，独裁体制强加极权主义，将国民变成奴隶般的存在。然而，最令人担忧的是，全世界却抱着‘随它去吧’的态度，未作出什么特别反应。”金素敏记者 somin@donga.com