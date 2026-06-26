李在明在韩国战争纪念词中未提及朝鲜，“将使之无需战斗”

韩国总统李在明25日在韩国战争（6·25战争）第76周年纪念致辞中表示：“一定要以强大的国防力量守护国民和领土，打造无需担心战争爆发的、真正和平的韩半岛。”他在就任后首次出席韩国战争纪念仪式，再次强调自主国防和韩半岛和平原则。李在明当天上午出席在京畿道水原会展中心举行的纪念仪式，并表示：“我相信这是我们能给献出生命和青春保卫这个国家的英雄们的最切实的回报。”李在明当天在2000字左右的纪念词中没有提到朝鲜、朝核问题。分析认为，这延续了与朝鲜进行对话与沟通的意志。李在明承诺扩大参战有功者的补偿。他说：“对于为了国家的特殊牺牲和献身，必须给予特别的补偿和应有的礼遇。”他表示：“从5月20日开始，把参战有功人员报勋团体的会员资格扩大至遗属的《参战有功者法》修正案正在施行。要更加牢固地进行制度上的支援，让为了国家的献身精神不止步于当代，能够一代一代自豪地传承下去。”当天，韩国政府向韩国战争时期取得战果却未能得到认可的非正规军功臣金章成（音）授予忠武武功勋章，向李永福（音）和全河正（音）授予花郎武功勋章。李在明在参战有功人员慰劳宴上表示：“国家不是差点消失吗? 多亏那些献出青春和生命、献身和牺牲的人们，韩国才成长为受到全世界关注的国家。”李在明当天下午在青瓦台主持的首席秘书·助理会议上表示：“应该把现在以突击步兵为中心的、以义务兵为主的国防体系，转变为以尖端装备和技术为中心的智能强军，通过以职业军人为中心的选择性募兵制，实现军队新的转型。”这是他在前一天视察延坪岛海军陆战队时表示“将尽量减少义务兵，通过募兵制让军队成为人们可以选择的职业”之重，再次强调调整军队结构的必要性。朴訓祥 tigermask@donga.com