“需要党代表吗？”……不管是执政党还是在野党，都需要问的问题

首尔市长吴世勋24日表示，善于争斗的党代表（党首）获得政治利益、生存更久的政治风气是可耻的事情，并提出了“有必要非得有党代表吗”的问题。意思是说，以党代表为中心的党运营方式正在引发不必要的理念化和矛盾。正如他所说，共同民主党前代表郑清来和国民力量党代表张东赫此前曾煽动对对方阵营的强硬支持层的敌意，维持了自己的地位。他们现在也只关注强硬党员。郑清来在党内要求对地方选举结果负责的要求下，还坚称自己是“党员派”，试图连任，张东赫在议员们要求他辞职的情况下，也主张自己的去留是党员们决定的问题。虽然党代表选举中反映党员投票，但党代表代表整个政党。政党的主要活动是立法、预算审议等，由院内议员主导。这样制定的法律和预算等直接关系到国民的生活。这就是党代表不能依靠强硬支持层、只强调理念鲜明性的原因。但是，郑清来一直热衷于通过“清算内乱可能需要10年时间”等发言刺激支持层。去年9月，强硬党员提出抗议后，朝野院内代表在一夜之间推翻了特检协议。虽然议员们一致认为不能进行否定6月3日选举结果的全国重新选举，但张东赫在24日出院后仍一再提出同样的主张。他之前还重复了极端油管博主关于“部分候选人得票相同”的阴谋论。实际上，两人在当选代表后的10个月里，一次也没有举行过旨在缓解僵硬政局的朝野代表会谈。在极端对峙的情况下，主导需要超越党派合作的对美投资特别法、中东战争应对补充预算案等妥协的不是两人，而是朝野两党院内代表。党代表之所以能够左右党的运营，是因为在议员公推过程中具有强大的影响力。不能再放任恶意利用其权力、将国会推向没有出口的对决，在此过程中获得利益的敌对共存的恶性循环。美国没有党代表，而是由院内代表领导党。韩国也从21世纪初起多次讨论取消党代表的中央党体制、改为院内政党的政治改革问题。对话消失的敌对政治已经超过了限度，现在是时候认真重新开始讨论的时候了。