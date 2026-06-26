“三电-力士杠杆”的逆风，现在需要完善



金融监督院院长李粲珍22日坦言，对实行三星电子-SK海力士单一股票为杠杆的杠杆型上市指数基金（ETF）感到后悔。政府高官承认政策失败并不是常见。李粲珍甚至强烈表示，“哪怕是躺在地上阻拦，也要把它拦住”。听了这话，真想问一句：“为什么不早点躺下来阻止呢？”



在线理财论坛上出现了“金融监督院院长没能阻止商品上市，无能”“政府把散户们变成了乞丐”等露骨的指责。最终，金融监督院在两天后发布公告称：“这是为了警告投资者损失的危险，强调保护投资者的安全装置的必要性。”



金融监督的负责人公开承认政策失败，是因为杠杆ETF的副作用很大。单一股票杠杆商品以韩国“半导体两大巨头”三星电子和SK海力士为标手，根据其股价涨跌实行正负两倍跟踪。推出该商品的初衷，是为了给投资者提供更多投资机会，推动韩国资本市场发展，同时吸引美元进入国内，缓解韩元汇率过高的问题。



但是，相比其正面功能，它加剧市场变动性的问题更大。李粲珍发言的第二天，单一股票杠杆16种商品的股价比前一日平均下降超过25%。外国人抛售半导体股票后抄走美元，韩元对美元的汇率反而上涨。推出该商品前汇率是1504韩元左右，现在已经超过1550韩元。虽然美国上调基准利率的前景带来的美元强势影响很大，但股票变动性也起到了一定作用。



三星电子-SK海力士的杠杆影响导致美国和欧洲等世界股市下跌，甚至出现了“尾巴动摇身体”的说法。美国华尔街专家们认为，该商品正在成为加剧变动性的投机手段。



三星电子和SK海力士的风向标美光的业绩在当地时间24日刷新了历史最高纪录，25日韩国综合股指随后上涨超过5%，但人工智能泡沫论仍未熄灭。随着美国预告上调标准利率，人工智能企业的资金筹措费用不断上涨。如果担忧成为现实，处于人工智能热潮前方的韩国半导体股将面临危险。



有必要以在暴雨来临之前准备好雨伞的心态，尽快完善单一股票的杠杆商品。为了控制过度的投机行为，规定每日周转率或增加投资者事前教育时间也是一种方法。



有必要积极调查证券公司是否陶醉于市场火热行情，为争夺业绩展开了过度竞争。目前，市场已多处可以感知过度营销的迹象。此前还有人质疑称，除单一股票杠杆商品外，部分基金管理公司在太空探索公司上市前，对外宣传其ETF已经确定能获配公募股。在过热的市场氛围中，相关产品很可能稀里糊涂地被仓促推向投资者。



虽然监查院对金融当局进行了监查，但当局也要回顾一下市场监督是否存在漏洞。进入今年以来，随着韩国综合股指急剧上涨，虽然出现了需要应对股市下跌对策的声音，但是当局发出的警告却微乎其微。须认真听取，政府担心给韩国综合股指的辉煌业绩泼冷水而消极应对的批评。

