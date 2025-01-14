李刚仁法甲联赛贡献个人赛季第3次助攻…孙兴慜带队晋级足总杯64强，贡献赛季第7记助攻. January. 14, 2025 08:19. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 李刚仁（24岁•左图）在今年首场法甲联赛比赛中贡献了本赛季第3次助攻，为巴黎圣日耳曼（PSG）的胜利助了一臂之力。 PSG队13日在法国巴黎王子公园球场举行的与圣埃蒂安队的2024~2025赛季法甲联赛主场比赛中以2比1获胜。 作为右中场首发出场的李刚仁在上半场第13分钟助攻了乌斯曼•登贝莱的首开记录进球。在边路接到李刚仁传球的登贝莱带球进入禁区后，左脚射门得分。李刚仁在两场法甲联赛比赛中连续贡献助攻，本赛季助攻次数达到3次（6球）。登贝莱在上半场第23分钟利用点球扩大比分，PSG在下半场第19分钟任意球失掉一球，但此后力保球门不失，守住了胜利。PSG在联赛中保持不败记录，目前排在积分榜首位（积43分•13胜4平）。圣艾蒂安排在第16位（16分•5胜1平11负）。 李刚仁自去年12月11日与萨尔茨堡红牛队（奥地利）进行的欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛比赛后，时隔约一个月再次打满全场。据足球统计专门媒体《SofaScore》报道，李刚仁当天共投传了7次关键传球，传球成功率达到94%。该媒体给李刚仁打出了球队最高分8.6分。 英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队的孙兴慜（33岁•右图）12日在与第5级联赛塔姆沃思队的英格兰足总（FA）杯64强赛客场比赛中，贡献了本赛季第7次助攻。托特纳姆热刺队将孙兴慜等部分主力球员排除在首发阵容之外，以1.5军的身份参加了比赛。但在塔姆沃思队坚强的防守下，以0比0结束了常规时间，被拖进了加时赛。这是托特纳姆热刺队历史上第四次在足总杯上与第5级以下联赛球队进行加时赛。 托特纳姆热刺队在加时赛开始时就派上了孙兴慜。 孙兴慜在加时赛上半场第10分钟突破过程中被对方球员犯规，获得了任意球。作为罚球手出场的佩德罗•福罗没有射门，而是向前传的球被布伦南•约翰逊接到后传到了中场，但皮球打中塔姆沃思队球员的脚，成为了乌龙球。孙兴慜在加时赛下半场第2分钟助攻了德扬•库卢塞夫斯基的进球。接到孙兴慜的渗透传球后，库卢塞夫斯基左脚射门破门。孙兴慜的赛季记录也来到了7粒进球和7次助攻。最终以3比0获胜的托特纳姆热刺队将在FA杯32强赛上与英超阿斯顿维拉队交锋。 由砖头工和出租车司机等另有职业的选手组成的塔姆沃思队面对热刺队毫不畏缩地堂堂正正地战斗，吸引了人们的视线。塔姆沃思队的中场球员汤姆•麦格林奇表示：“这是令人吃惊的一天。很可惜，明天要回公司了。”他的职业是诺丁汉特伦特大学的讲师。

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