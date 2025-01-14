“圣经太难了……尽量写得通俗易懂让人产生兴趣”. January. 14, 2025 08:10. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “即使是身为大人的我，刚开始读《圣经》的时候也觉得太难了，好几次都盖在书架上。我想让第一次接触圣经的人更容易理解并产生兴趣，所以写了这本书。” 9日在首尔大学路的一家咖啡厅见到的电视人赵惠莲这样解释了最近出版《赵惠莲的看得见的圣经故事》（照片）的理由。书中收录了李政俊作家画的1300多张图片，讲述小学生水准就能理解的新旧约故事。赎良等难懂的单词被解释为“用钱等支付费用，自由使用”。文章在不脱离圣经原意的前提下，最大限度地整理得通俗易懂。此外，还用图片介绍了祭司们穿的细麻布外衣上穿的无袖背心“圣衣”、祭司们洗手时使用的“大水缸”、烧祭品的坛“燔祭坛”等。 据说，最难的部分是防止内容出现错误。赵某说：“本来想以画为中心说明《圣经》的句子，结果只能压缩内容”，“因为在这个过程中不能出现与《圣经》的意义相违背的部分，所以除去在解释上存在争议的部分，还接受了专家的监修。”白石大学神学系教授金炳国（音）和李海元牧师负责监修。 不愧是搞笑女艺人，为了让初学者感受到阅读的乐趣，在不夸张的范围内加入了属于自己的才智。在解释《创世纪》中出现的双胞胎兄弟以扫和雅各时，以扫被描述为“E”，雅各被描述为“I”。据说，去年在平泽大学皮尔逊神学专门研究生院完成历史神学博士课程的她，每天花3个小时，花了7个月的时间写这本书。 赵某期待自己的书“能起到帮助进入《圣经》的托儿作用”。《圣经》以以色列民族的历史为背景，要想正确理解，必须不断寻找并阅读说明那个时代文化、用语、时代状况等的相关书籍或注释。因此，即使长时间去教会，也只知道《圣经》的句子，与历史脉络一起理解的人却很少。 “就像素烤的肉吃起来方便一样，如果先看简单有趣地说明《圣经》基本内容的书，会不会对《圣经》更感兴趣，更好地理解呢？” 赵某表示：“即使不是基督教徒，《圣经》也是读起来对人生有很大帮助的书”，“因为希望更多的人接触到《圣经》，所以决定不拥有著作权，让任何人都可以使用和利用《圣经》。”

한국어