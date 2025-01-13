一直声称将出席宪法法院审理的尹锡悦，不参加14日首次庭审. January. 13, 2025 08:40. by 崔美松记者、李相焕记者、李相宪记者 cms@donga.com、payback@donga.com、dapaper@donga.com. 尹锡悦总统方面表示，由于高级公职人员犯罪调查处（公调处）和警察试图执行逮捕令，尹锡悦担心人身安全，不会出席14日宪法法院弹劾案审理的第一次辩论庭审。在野党批评说，随着第二次逮捕令的执行近在眼前，尹锡悦推翻了亲自出席弹劾案审理的承诺。 尹方代理人尹甲根律师12日发表声明称：“公调处和（警察厅）国家调查本部正在试图继续以非法方法执行非法无效的逮捕令，令人担心人身安全和意外。”他表示：“为了总统出席宪法审理，必须解决人身安全和警卫问题。如果安全问题得到解决，将随时出席。”尹方上个月27日表示，“（尹总统）将在适当的时期亲自出面参加弹劾案审理”，5日也曾公告称，“总统将在适当的日期出席并发表意见”。 弹劾案当事人应出席辩论，但不是硬性要求。根据宪法法院法第52条，当事人不参加时会重新指定日期，如再次不出席，就可以在没有当事人的情况下进行审理。2004年卢武铉总统和2017年朴槿惠总统都没有出席辩论。因此，预计14日的第一次辩论将在确认尹锡悦不出席后结束，从16日的第二次辩论开始，弹劾理由审理将全面展开。 共同民主党批评称：“不管用多么拙劣的手法拖延定罪时间，内乱势力最终都会受到国民和法律的审判。”该党发言人黄靖雅指出：“因为害怕被公调处和警察逮捕，以人身安全为由寻找不出席借口，这妥当吗?声称会在宪法法院‘发表意见’的尹总统去了哪里?”相反，国民力量党表示，“这是总统律师团或总统方面的判断”，保持了距离。 由公调处和警方等组成的共同调查本部对代行总统警卫处长职务的警卫处次长金成勋申请了逮捕令等，为执行对尹锡悦的第二份逮捕令进入了最后准备阶段。共同调查本部认为，随着警卫处的指挥体系发生动摇，内部开始动摇，形成了有利于执行的氛围，预计本周内将开始执行。

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