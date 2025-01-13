“人生第一次演技大赏”李顺载：“给所有人的奖”. January. 13, 2025 08:37. by 金素敏记者 somin@donga.com. “观众朋友们，我一生都欠下了很多人情，得到了很多帮助。谢谢大家。” 演员李顺载在九旬高龄首次获得了演技大赏。在三大电视台演技大赏中也创下了历代最高龄获奖纪录。 在11日播出的“2024 KBS演技大赏”颁奖典礼上，李演员凭借去年9~10月在KBS 2TV电视剧《狗话》中饰演的元老级演员“李顺载”一角获得了大赏荣誉。当天的颁奖典礼于去年12月31日举行，但由于济州航空惨案，取消了现场直播，并于当天录制播出。 去年中断活动休息的他当天在大奖发表后，以略显消瘦的样子在后辈演员金龙建、崔秀宗等的搀扶下登上了舞台。从开口说话开始就声音颤抖的李演员高兴地说：“生活了这么久，还有这样的一天啊”，并说，“我一直想着总有一天会有机会的，一直在准备着。” 起立鼓掌欢呼的演员们一直站着倾听他的感想。牵着李演员的手站在一旁的崔秀钟、池贤宇、林秀香等众多后辈都热泪盈眶。李演员表示：“美国演员凯瑟琳•赫本在30多岁的时候获得过一次（最佳女主角奖），60岁以后获得过三次。演技要用演技来评价。不能用人气或其他条件来评价”，赢得了观众的掌声。 身为嘉泉大学客座教授的李演员，一想到自己的弟子，就热泪盈眶。他说：“我已经在嘉泉大学工作了13年。拍摄需要一个月以上的时间，所以讲课时间完全不合适”，“我对学生们说‘真的很抱歉’，他们回答说‘难得拍电视剧，做得很好。我们会按照您教的，无论如何都会做出来的’。相信弟子们，尽了最大的努力，才有了今天的结果。谢谢大家”，并低下了头。 1935年出生的他也是现役年龄最大的演员。去年10月因健康恶化而中途退出话剧《等待戈多》后，时隔2个月再次出现在正式场合。李演员说“这个奖不是个人的奖”，“大家一起尽了最大的努力”，将荣誉归于同事和制作组。

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