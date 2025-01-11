“韩国的施工能力与美国设计技术相结合”……上升为“新能源合作事业”的小型模块化反应堆. January. 11, 2025 07:33. by 金炯民记者、边钟国记者 kalssam35@donga.com、bjk@donga.com. 小型模块化反应堆（SMR）领域正在成为韩美之间的主要能源合作领域。由于韩国的核电站供应网和施工能力、美国的设计技术可以相结合，韩美企业之间的多项合作和投资正在进行之中。 据韩国核电站业界10日透露，斗山能源最近与微软创始人比尔·盖茨建立的美国SMR开发公司“Terra电力”签订了主机供应合同。斗山能源将研究制作Terra电力的SMR器材的可能性，并提供设计支援；从今年开始，还将开始制作核反应堆保护容器、核反应堆支撑结构、堆芯机身结构等3种主机设备。HD现代也与Terra电力签订了SMR核心设备之一的反应堆容器开发事业合同。 现代建设从2021年开始与美国SMR开发企业“Holtech国际”进行合作。现代建设拥有Holtech公司SMR的设计、购买、施工垄断权。现代建设和Holtech正在密歇根州Palisades核电站共同进行SMR集群构筑事业。三星物产建设部门在2021年和2022年分别向美国SMR企业“Nuscale电力”投资了2000万美元和5000万美元。两家公司以该投资为契机，构筑了共同进军世界SMR事业的合作关系，并在美国爱达荷州、罗马尼亚等地进行的SMR事业上建立了战略伙伴关系。DL E&C向美国SMR开发公司“X能源”投资了2000万美元。两家公司正在共同开发自己的SMR老型“Xe-100”的成套设备运营及维护技术。 最近，韩美企业间就SMR的合作之所以大幅增加，是因为美国企业为了扩大尖端产业，选择了SMR作为电力需求的替代方案。去年12月，大型科技企业亚马逊和元宇宙决定通过SMR解决数据中心运营所需的电力，并制定了建设计划。美国当选总统特朗普从候选人时期开始就认为SMR是“清洁能源”，宣布将简化核电站许可程序，预告将放宽限制。 问题是，美国的核电设计技术水平居世界首位，但建设能力自上世纪80年代中期发生三哩岛核电站事故后，至今没有建设新核电站，因此大幅衰退。相反，韩国从1978年的古里核电站开始，到新韩蔚1-4号机组等，到最近为止一直在新建核电站，在核电站施工领域被评价为世界最高水平。 据国际能源组织透露，以2018年为基准，韩国核电站（APR1400）的每千瓦建设单价为3717美元，是美国（11638美元）或法国（7809美元）的30%至50%。首尔科技大学未来能源融合学系教授刘承勋（音）表示：“与其他国家相比，韩国的核电施工能力具有建设费用低、施工时间短等优点。这种优势在SMR领域也持续存在，因此美国越是采取扩大核电的政策，与韩国的合作就会越加强。”

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