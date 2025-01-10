FA徐建昌留在起亚队…“1+1年总额5亿韩元”合同与球队续约. January. 10, 2025 08:51. by 姜泓求 windup@donga.com. 职业棒球自由签约选手（FA）徐建昌（36岁•照片）与原所属球队KIA签订了合同。起亚队9日表示，“与内野手徐建昌签订了1+1年总额5亿韩元的FA合同。”签约金1亿韩元，最长2年年薪总额为2.4亿韩元，选项权1.6亿韩元。2026年的合同只要满足今年的选项，就会自动延长。 2008年作为申报选手加入LG队的徐建昌在耐克森（现Kiwoom）时期的2014年，在韩国职业棒球界首次突破200支安打高地（201支），获得了最有价值球员（MVP）。徐建昌的单赛季最多安打纪录在10年后的去年才被乐天队的雷耶斯（202支）打破。 在2024赛季即将到来之际，徐建昌向当时所属的LG队提出放逐要求，并穿上故乡球队起亚队的队服，参加了94场比赛，取得了击球率0.310（203个有效击球、63支安打）、1记本垒打、26打点、40得点的成绩。他还入选了韩国大赛大名单，为球队夺得综合冠军助了一臂之力。徐建昌在签约后表示：“很高兴能再次效力于家乡球队。作为老选手，也感受到了责任感。我将与年轻选手们齐心协力，努力在本赛季在光州捧起冠军奖杯。”球队方面解释说：“在现场也透露了本赛季也将广泛使用的计划，因此签订了FA合同。” 8日，韩华队与内野手河柱锡（31岁）签订了1年总额1.1亿韩元（年薪9000万韩元，选项权2000万韩元）的FA合同，让他留在了球队。河柱锡在签约后在自己的社交媒体上写道：“球迷们，我一直很抱歉。还有，谢谢”，并上传了举着字句的照片。 随着徐建昌和河柱锡完成签约合同，今年FA市场上只剩下上赛季效力于NC队的投手李龙灿（36岁）、外野手金成旭（32岁）、Kiwoom投手文成贤（34岁）等三人。

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