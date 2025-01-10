在野党：“尹锡悦是施压主体……应彻底查明对调查的干预” VS 执政党：“判决中并无外部施压的说法”. January. 10, 2025 08:50. by 安圭永记者、金成模记者 kyu0@donga.com、mo@donga.com. 共同民主党对因蔡上等兵殉职事件相关抗命罪等被起诉的前海军陆战队调查团长朴正勋（大校）9日一审被判无罪一事表示欢迎，称“这是事必归正，也是真相的胜利”。该党还以之前提出的“尹锡悦总统向调查施压说”为纽带，施压说“现在应该彻底查明内乱首恶尹锡悦是如何干预调查的”。国民力量党一方面表示“尊重判决”，同时又反对称，“此次判决中没有一句话支持‘外部对调查施压说’的内容。” 共同民主党代表李在明在朴正勋被判无罪后表示：“无论怎么隐瞒，真相一定会大白，最终会取得胜利。”他抨击称：“现政权抗拒了国民要求查明冤死真相的命令。”“朴前大校事件起诉了不能起诉的事件，给无数人带来了痛苦。必须对起诉行为进行严肃的调查和处罚。” 该党发言人朴炅美在书面情况介绍中把尹锡悦总统定性为“给调查施加外部压力的主体”，并表示：“将通过国政调查、实行特检，彻底查明内乱首领（尹锡悦）是如何埋没一名士兵的死亡、破坏一名军人的生活的。” 相反，国民力量党发言人扈准锡通过评论表示：“法庭认为难以证明时任海军陆战队司令金桂焕向朴大校下达了保留移交命令的具体事实。‘是否有过命令’本身并不明确，因此不能看作是‘抗命’。” 他还批评称：“这与共同民主党煽动的‘外部对调查施压’说是完全不同的内容。共同民主党不要掩盖判决内容，必须为过去的虚假煽动道歉。” 不过，在国民力量党内部，也有人担心“在弹劾总统局面下，这是让人感到负担的结果”。

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