甚至动摇盟国领土主权的“特朗普风暴”. January. 10, 2025 08:50. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 距离美国当选总统特朗普的就任仪式还有10天，“特朗普风暴”正在比预想的更猛烈地冲击同盟国。特朗普针对加拿大、墨西哥、北约等核心同盟，不仅是一直强调的经济霸权，还赤裸裸地暴露出侵犯被视为“不可侵犯领域”的领土和主权的可能性。有评价认为，特朗普接连发表各种侵犯主权的言论，显示特朗普第二期“美国优先主义”的基础是“扩张主义”。 据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间8日报道，特朗普方面正在讨论将墨西哥贩毒集团指定为“恐怖组织”的方案。前一天，特朗普在记者会上表示，“将把‘墨西哥湾’改名为‘美国湾’”，引发了争议，后又暗示正在考虑以扫荡贩毒集团的名义展开军事活动，进一步加剧了侵犯主权的争议。另外，在表明占有丹麦格陵兰岛和巴拿马运河的意向后，他还进一步表示，为了实现这一目标，不排除“动武选项”。《纽约时报》就特朗普的这一举动表示：“特朗普式的‘美国优先主义’可以看作是扩张主义。类似于1898年通过与西班牙的战争吞并菲律宾的罗斯福总统的殖民主义。” 共和党内有人借用过去的“门罗主义”称之为“唐罗主义（唐纳德和门罗的合成词）”。美国第五任总统门罗在1823年通过门罗主义拒绝干涉欧洲，同时追求美国对美洲的霸权。有分析认为，特朗普风暴比第一期更加猛烈，这将给世界安保秩序带来紧张和不确定性，在这种情况下，人们担心在政治混乱中领导力空白期越来越长的韩国可能会束手无策。

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