队长孙兴慜与热刺队续约至2026年，与梁民革同时登场的期待感大增. January. 09, 2025 08:02. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 随着孙兴慜（33岁）与英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队的同行再续上1年，对他与“新生”梁民革（19岁•音译）共同出战的期待感也越来越大。 托特纳姆热刺队8日在球队的照片墙上上传了孙兴慜和梁民革一起训练的视频。梁民革在室内训练场躺在垫子上热身时，孙兴慜走近并坐在旁边，进行了拉伸运动。孙兴慜在训练过程中还抚摸了梁民革的头。 去年在韩国职业足球K1联赛（一级联赛）江原FC队效力，并作为高中生首次获得最优秀青年球员奖的梁民革于去年12月加入了托特纳姆热刺队。孙兴慜最近在接受英国媒体《海特斯TV》采访时表示：“将帮助梁民革适应球队。”孙兴慜主要担任左前锋，梁民革的主要位置是右前锋。根据托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁的选择，两名韩国球员可以同时踏上球场。 因托特纳姆热刺队启动了延长1年合同的选择权，孙兴慜将在明年夏天之前一直身披托特纳姆热刺队的队服，他在球队照片墙上表示，“很高兴能在热爱的托特纳姆热刺队再多呆1年。”2015年8月加入托特纳姆热刺队的孙兴慜，包括此次合同期限在内，将在托特纳姆热刺队效力11年。孙兴慜表示，为了提升最近陷入低迷的球队排名，将竭尽全力。截至8日，托特纳姆热刺队在20支英超球队中排名第12位。孙兴慜强调：“（我们队）应该重振旗鼓。”波斯特科格鲁主教练在与利物浦队的英联杯半决赛首回合比赛的前一天举行的记者会上表示：“孙兴慜的目标是能以（至少）一座冠军奖杯结束自己的托特纳姆热刺队生涯。”迄今为止，孙兴慜还没有在托特纳姆热刺队拿到过一座冠军奖杯。

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