因“半导体寒流”，三星电子第四季度营业利润仅6.5万亿韩元 低于预期. January. 09, 2025 08:01. by 郭道英 now@donga.com. 由于弹劾政局，预计暂时会出现经济寒流，再加上“半导体冬天”，韩国代表企业三星电子的业绩也冻结了。随着主力事业存储器市场的动摇，预计在新的一年里内外的不确定性也会加深。 三星电子8日发布公告称，以去年第四季度（10~12月）的合并为准，暂定销售额为75万亿韩元，营业利润为6.5万亿韩元。这比7日金融信息企业FnGuide给出的Consensus（预测值平均）7.97万亿韩元低了1万亿韩元以上。与前一季度相比，销售额和营业利润分别减少了5.18%和29.19%。 主力事业DRAM、NAND闪存等存储器市场持续低迷和第5代高带宽存储器（HBM）HBM3E产品的NVIDIA（英伟达）供应延迟对业绩不振产生了影响。DRAM的主要供应处PC、智能手机市场恢复缓慢的同时，随着来自中国的DRAM数量攻势的扩大，产品价格最近急剧下降。据市场调查企业TrendForce透露，DRAM的平均固定交易价格从去年6月的2.10美元直线下降到了12月的1.35美元。 三星电子在停滞的存储器市场上，因人工智能（AI）需求唯一保持增长的HBM市场也陷入了苦战。此前，三星电子在第三季度（7~9月）业绩电话会议上，就HBM3E的英伟达供应问题表示：“在主要客户公司性能测试过程中完成了主要阶段。预计将在第四季度扩大销售”，暗示将在第四季度供应，但直到当天为止，还没有正式传出供货的消息。当天，英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋在美国拉斯维加斯举行的“CES 2025”现场记者会上就三星电子HBM表示：“目前正在测试，确信会成功。”

한국어