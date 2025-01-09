躲在“汉南洞掩体”里的尹锡悦，拒绝执行第二份逮捕令. January. 09, 2025 08:01. by 黄亨俊记者、许东俊记者 constant25@donga.com、hungry@donga.com. 尹锡悦总统事实上已经决定拒绝执行由高级公职人员犯罪调查处（公调处）和警察等组成的共同调查本部的第二份逮捕令。总统警卫处为了阻止逮捕令的执行，将汉南洞官邸要塞化，把它变成了“汉南洞掩体”。尹锡悦方面表示，“要么先起诉，要么申请事前拘捕令”，表示无意协助调查。尹锡悦当天亲自来到官邸入口，似乎下达了对付执行逮捕令的指示，因此有人批评说，尹锡悦正在持续进行不正常的抵抗。 尹锡悦方面的律师尹甲根（前大邱高等检察厅检察长）8日召开记者会表示：“首先起诉或者申请事前拘捕令吧！那么响应法院审理，就是我们关于逮捕令的基本立场。”他还声称：“带着非法逮捕令动员特工队或机动队进行逮捕才是内乱。”尹锡悦方面的立场是，公调处拿到的不是首尔中央地方法院，而是首尔西部地方法院签发的逮捕令，因此是非法的。 公调处认为，第二份逮捕令的执行实际上是最后一次，相比速度，更注重精密性，正在与警方协商时间和执行方式等。据悉，公调处为了提高逮捕令执行成功率，正在讨论不在集会人员聚集的周末，而是在平日执行，但不在白天执行，而是在夜间执行。据悉，公调处拿到的搜查令和第一次一样，可以在夜间执行。 特别是，公调处和警方正在讨论投入超过第一次执行时两倍的300人以上的逮捕团队的方案。据悉，警方还在考虑投入反恐部队特警队。首尔警察厅下属的特工队共4个部队由80多名军队特种部队出身的人员组成。特工队相关人士解释说：“如果实际投入的话，可能会追加投入全国市道警察厅下属的特工队员。”警方部分人士还主张，应该利用无人机、直升机、装甲车等特殊装备。也有人担心，如果公调处和警察动员所有可用的资源，可能会发生严重的物理冲突。 在在野党提出尹锡悦“逃跑说”的情况下，尹锡悦当天与警卫处职员一起在官邸入口进行了走动。尹锡悦在宣布12月3日紧急戒严后，除了发表对国民谈话外，已经36天没有公开露面。

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