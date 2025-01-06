“去除内乱罪”引发冲突……执政党：“欺诈性弹劾” VS 在野党：“无知的攻势”. January. 06, 2025 08:08. by 赵权亨记者、尹明真记者 buzz@donga.com、mjlight@donga.com. 国民力量党就国会弹劾诉讼团在尹锡悦总统弹劾理由中去除内乱罪一事表示：“这是欺骗国民的骗局。宪法法院应驳回弹劾案，国会应重新表决。”对此，共同民主党回应称：“是无知的政治攻势。”共同民主党提出，2017年弹劾朴槿惠总统时，也有过变更受贿罪和强迫罪等弹劾理由，对时任国会弹劾诉讼委员团长、国民力量党院内代表权性东等人展开了反攻。 国民力量党紧急对策委员长权宁世5日在紧急对策委员会-重要议员联席会议上表示：“共同民主党在弹劾理由中去除内乱罪，这是承认弹劾案表决是草率进行的欺诈弹劾，也是虚假煽动国民的行为，应重新表决弹劾案。”他针对宪法法院表示：“应立即中止对内乱罪弹劾案的审理，要求确保程序正当性的新弹劾案。”该党院内发言人徐智英针对共同民主党代表李在明主张：“为了引领提前大选，主动撤回了重要的上诉内容之一。” 共同民主党院内发言人卢宗勉在前一天的吹风会上表示：“弹劾尹锡悦不是刑事诉讼，而是宪法审理，因此只是理所当然的确认和整理。‘去除内乱罪’的概念本身就不成立。作为弹劾理由包含在弹劾案中的内乱行为中，一项也没有被排除在外。” 该党院内政策首席副代表金容民前一天在国会运营委员会和行政安全委员会所属本党议员联席会议上表示：“弹劾朴（槿惠）前总统时，（权院内代表）也去除罪名，将其整理为违宪行为。权院内代表正在重复厚颜无耻的行动。”

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