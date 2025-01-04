济州航空“加强安全运航”…3个月间共减少1900个航班. January. 04, 2025 07:54. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 济州航空到3月为止将减少约1900个航班。 济州航空经营支援本部长宋京勋（音）3日在首尔江西区梅菲尔德酒店举行了有关全南务安济州航空客机惨案的第六次新闻发布会，说明道：“1~3月将进行1900个航班的减班运行”，“行政程序结束后，将依次向预约者介绍。” 此前，济州航空代表金利培在去年12月31日表示：“到2025年3月为止，将把冬季期间的运航减少10%~15%。我们将进一步加强航运稳定性。”这是为了加强安全运行和减少职员的业务负担。 据航空业界透露，济州航空计划缩小运营包括国内航线在内的国际航线仁川-成田、大阪、福冈、关岛、香港、曼谷、岘港、保和航线。相关航线每天运营2~4个航班，预计在一定时间内每天的航班数将减少一半左右。釜山至成田、高雄航线等也在考虑缩减。 宋本部长表示：“现在不能考虑减少的销售额等。考虑运航稳定性是首要课题”，“希望这次事件不要对其他航空公司的努力造成影响。”他接着说，“与遗属协商了葬礼费及吊唁金的支援。我们会尽快发放。” 另外，国土交通部当天表示，韩美联合调查组中又有一名发动机制造商通用电气（GE）加入。调查组由航空铁路事故调查委员会12人、美国方面由联邦航空厅1人、交通安全委员会3人、波音6人、通用电气1人等共23人组成。调查组目前正在把从语音记录装置（CVR）中提取的资料转换成文件形态，制作录音记录。

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