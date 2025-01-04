宪法法院将于14日进行尹锡悦弹劾案首次辩论……加快审理速度. January. 04, 2025 07:53. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 正在审理尹锡悦总统弹劾案的宪法法院3日结束准备程序，并决定于14日下午2时举行第一次辩论。这意味着对尹锡悦是否有弹劾理由的审理将全面展开。尹锡悦方面3日提交了有关弹劾审理的部分答辩书。 宪法法院3日在首尔钟路区宪法法院小法庭进行了约1小时20分钟的第二次辩论准备后表示：“准备日期到此结束。”宪法法院还把第二次辩论日期定为16日下午2时。这是考虑到尹锡悦不参加第一次辩论而采取的措施。根据宪法法院法第52条，弹劾案当事人尹锡悦必须出席辩论，如果第一次辩论日期不出席，就要重新确定日期。如果第二次辩论也不出席，则无需当事人出席即可进行审理。如果14日尹锡悦不出席，从16日起法庭可以进行辩论。 尹锡悦方面当天上午提交了部分弹劾案答辩书。这距离去年12月14日国会通过弹劾案已过了20天。当天作为受命法官进行准备期的郑亨植法官就答辩书问道：“没有回复为什么向国会投入军警等是有什么理由？”尹锡悦方面表示：“对于宣布戒严的原委，有需要澄清和证明的部分。其内容庞大且重要，想在辩论期间充分主张。” 当天，国会和尹锡悦方面就弹劾案审理程序和速度发生了激烈冲突。尹锡悦方面主张：“总统弹劾的审理不是国会和总统个人之间的问题，而是全体国民参与的斗争和战争的场所。（法官们）不能以迅速为先，仓促定论，应该慎重、严肃地推进程序。”对此，国会方面反驳称：“这是歪曲弹劾案审理的性质、侮辱主管审判程序的法官的发言。”

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