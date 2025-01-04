K网络漫画，年销售额突破2万亿韩元…时隔3年翻一番. January. 04, 2025 07:53. by 金基润记者 pep@donga.com. 《正年》、《照明商店》、《和我老公结婚吧》…….这些都是最近被制作成电视剧聚集人气的网络漫画。以知识产权（IP）为基础，将影响力扩展到其他体裁的韩国网络漫画产业连续6年增长，年销售额首次突破了2万亿韩元大关。 据文化体育观光部和韩国文化信息振兴院2日发行的《2024网络漫画产业实态调查》报告书显示，2023年度网络漫画产业总销售额与前一年（1.829万亿韩元）相比增加了19.7%，达到2.189万亿韩元。自2020年超过1万亿韩元后，时隔3年翻了一番。网络漫画产业销售额自2018年开始进行相关实态调查以来，每年都在增加。实态调查是以对11个网络漫画平台、236家网络漫画代理公司及摄影棚的调查为基础，以推测整体销售额的方式进行的。 网络漫画平台和制作公司、作家等进军海外市场也很活跃。从2023年网络漫画海外销售额来看，日本的比重（40.3%）最大，其次依次为北美（19.7%）、中华圈（15.6%）、东南亚（12.3%）、欧洲（8.2%）。 网络漫画的大部分销售额来自平台（64.4%）。与产业增长趋势相比，创作者们的收入偏低。2023年有作品连载经验的作家的年收入平均为4268万韩元，比前一年（6476万韩元）减少了2208万韩元。平均收入减少的原因是，属于网络漫画工作室等，签订劳动合同，像上班族一样拿着工资活动的作家增加。文章、绘画、故事等各作家的活动领域细分也产生了影响。

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