“制造业在韩国是疯狂之举”……拒绝继承家业的第二代和第三代. January. 04, 2025 07:53. . “在韩国从事制造业是件疯狂的事情。” 在韩国运营着颇具规模的制造公司的一名首席执行官这样评论在韩国从事制造业的困难。因为继承税负担、最低工资上调、制造业回避导致的招聘难等各种原因，制造业的经营环境越来越差，看不到这种情况得到改善的希望。他还说：“就拿我来说，做生意赚了一定程度的钱，所以有想要继承的子女，但是周围有很多代表因为子女们说‘不想继承赚不了很多钱的辛苦事业，卖了之后给我钱吧’而苦恼要不要放弃事业。” 本报上月刊登的《关闭增长板的制造业生态系统》系列采访中见到的制造业代表们也表现出了类似的反应。从20世纪70年代开始在韩国从事制造业的某企业负责人除了在韩国之外，在印度尼西亚也拥有工厂。他说：“不是因为想出国，而是因为（韩国的制造业条件不好）被赶了出去。在印度尼西亚的大部分韩国中小制造业代表都表示不再在韩国运营工厂。” 在中小制造业第一代中，即使条件艰苦，也很难放弃自己创业的公司，因此有不少人无论如何都要创业。但不是自己创业的第二代和第三代却不同。其中，随着国内制造业环境的恶化，不再继承家业、停业或卖给私募基金等的情况正在增加。例如，京畿北部纤维组合的“工厂主二代聚会”会员数从10年前的60名减少到了现在的12名。 中小企业中央会的《2024年中小企业家业继承实态调查结果报告书》显示，子女没有继承家业的计划或没有决定的理由，得到最多答复的是“因为子女不愿意”（38.8%），第二位是“不想让子女承担企业运营的重任”（26.9%）。 中小企业创业第一代的高龄化正在快速进行，目前中小企业首席执行官的23.8%是60岁以上，70岁以上也有25000名。中小风险企业研究院预测，如果中小企业不能顺利继承家业，今后10年内因停业等原因消失的企业数量约为32万家，失业人数约为300万名。这是预计国家将遭受巨大损失的预测值。 目前，中小企业呼吁解决难以承担的人工费上涨、每周52小时延长工作制和外国劳动者雇佣相关等劳动限制、使家业继承变得困难的过度继承税等。 在国内制造企业中，中小企业所占的比重达到97.7%。如果他们丧失竞争力，韩国经济的低增长基调将进一步深化。如果不把他们所诉苦的困难当作自己的课题来考虑，那么剩下的中小制造企业也有可能纷纷离开韩国。

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