调查委员会拿到了坠机惨案前机长和塔台语音通话文件. January. 03, 2025 08:25. by 五松=吴承俊记者 ohmygod@donga.com. 国土交通部航空铁路事故调查委员会2日掌握了包括务安济州航空客机惨案发生之前机长和机场塔台通话内容的语音文件。预计事故原因的调查将加快速度。 国土部2日在新闻发布会上表示：“调查委员会今天上午完成了从语音记录仪中提取的资料转换成语音文件的工作。调查人员计划听取语音文件调查真相。” 飞机“黑匣子”之一的语音记录仪是记录机长和塔台通信、驾驶室内部对话、飞机内各种警告音等的装置。音频文件是事故发生前2个小时的内容。据说，调查委员会在没有破坏数据的情况下，完全完成了转换。一旦掌握事故发生前的各种录音内容，预计事故原因的调查将更快。但对于是否公开语音文件，国土部表示：“会与调查委员会协商，但可能不太容易。” 国土部前一天决定将储存飞机飞行路线和速度等的“黑匣子”飞行记录仪送到美国国家交通安全委员会进行分析。对于部分人担心“会不会出现对美国波音公司有利的结果”，国土部回答：“调查委员会成员会一起进行调查，不用担心偏向的结果。” 国土部就务安机场导航标改良工程违反“安装易折断材料”的设计方针一事表示：“当时向招标方韩国机场公社咨询后发现，（相关方针）指的是挡坎上的轨道等基础台要容易折断。”意思是说，挡坎的设计方针没有考虑导致惨案发生的混凝土挡坎。

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