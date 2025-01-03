63场比赛攻入62球，去年世界最佳射手是哲凯赖什. January. 03, 2025 08:05. by 金正勋记者 hun@donga.com. 据统计，在全世界职业足球运动员中，去年进球最多的球员是瑞典国家足球队前锋维克托•哲凯赖什（27岁•照片）。不是欧洲5大联赛（英格兰、意大利、西班牙、德国、法国），而是效力于葡萄牙足球超级联赛葡萄牙体育队（原里斯本竞技）的哲凯赖什。虽然对国内球迷来说比较陌生，但他去年的进球数比“怪物射手”埃尔林•哈兰德（25岁•曼城）还要多。 国际足联（FIFA）1日公布了2024年全球足球相关统计结果，并表示，“哲凯赖什去年出战63场比赛，攻入62球，成为世界最优秀的‘神射手（marksman）’。”去年，哲凯赖什在代表葡萄牙体育队出战的56场比赛中攻入52球，身穿瑞典国家足球队队服参加了7场A级比赛（国家对抗赛），攻入10球。哈兰德以49粒进球排在第二位。 进入21世纪后，一年内总进球数比哲凯赖什更多的球员只有梅西（38岁•迈阿密国际）、克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（40岁•阿尔纳斯尔）、罗伯特•莱万多夫斯基（37岁•巴塞罗那FC）等传奇三人帮。梅西在效力巴塞罗那（西班牙）的2012年一年间攻入91粒进球。梅西当时在巴塞罗那和阿根廷国家足球队分别攻入79球和12球。接着，C罗和莱万多夫斯基分别在2013年和2021年攻入69球。 据评价，哲凯赖什下赛季很有可能进军欧洲5大联赛。据悉，虽然《体育报》将哲凯赖什的最低转会费定为1亿欧元（约1520亿韩元），但曼联（英格兰）等主要球队对哲凯赖什表现出了浓厚的兴趣。

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