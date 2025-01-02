“Terra”创始人权道亨最终在美国受审…8项罪名最高可判处“100年有期徒刑”. January. 02, 2025 07:56. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 据悉，美国纽约南部联邦地方检察厅对主导2022年5月虚拟货币Terra•Luna暴跌事件的Terraform Labs前代表权道亨（34岁•照片•音译）共提出了8项犯罪嫌疑。如果这些嫌疑全部被认定为有罪，最高可被判处100年以上的有期徒刑。 权某因涉嫌持有伪造护照，在黑山被捕约1年零9个月后，于去年12月31日被移交给了美国联邦调查局（FBI）和司法当局有关人士。起诉他的纽约南部联邦地方检察厅是调查虚拟货币交易所FTX创始人萨姆•班克曼•弗里德事件等大型经济、金融犯罪的地方。其负责大型金融公司所在的纽约曼哈顿，被称为“华尔街的阴间使者”。 2023年3月，权某在黑山被捕后，美国纽约南部地方检察厅以诈骗、操纵行情的共谋、商品欺诈、证券欺诈、信息通信欺诈等8项嫌疑将其移交法院审判。其中，对商品•证券•信息通信诈骗的时间分别分为2019~2022年和2021~2022年两次，共适用了6项嫌疑。 他涉嫌明知Terra和Luna币价格同时暴跌的危险性，却欺骗投资者，并涉嫌与美国投资公司共谋操纵Terra行情。2022年5月暴跌事件后销声匿迹的他于第二年3月在黑山首都波德戈里察国际机场被捕。此后，韩国和美国司法当局分别要求引渡他。 如果美国联邦地方检察厅向权某提出的8项嫌疑全部被认定为有罪，他最高可被判处100年以上的有期徒刑。与经济犯罪最高刑期约40年的韩国不同，美国采取并科主义，对个别犯罪进行量刑合算。据《彭博社》报道，商品欺诈嫌疑最高可判处10年有期徒刑，证券、信息通信欺诈嫌疑最高可判处20年有期徒刑，欺诈及操纵时势的共谋嫌疑最高可判处5年有期徒刑。但是，实际量刑可能与预想的有所不同。据观测，去年3月在一审中被判有罪的FTX创始人萨姆•班克曼•弗里德在7项嫌疑中最高可被判处115年有期徒刑，但宣判的刑量是有期徒刑25年。 1日，韩国法务部发表立场称，“今后将与美方紧密合作，使罪犯在两国受到与罪责相应的处罚，同时将彻底收回罪犯在该事件中所获得的犯罪收益，为恢复受害者的损失而持续努力。”

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