蒙德里安的菊花. January. 02, 2025 07:55. . 菊花在很多文化圈里被认为是象征死亡和哀悼的花。因为是经久不凋谢的花，象征着不变的爱情和记忆。彼埃•蒙德里安（1872~1944年）以在黑色格子里有红色、蓝色、黄色四角形的明亮而强烈的抽象画而闻名。这样的他画了很多菊花的事实鲜为人知。他为什么喜欢画菊花呢？ 被誉为20世纪抽象美术先驱者的蒙德里安，实际上在其职业生涯初期是画静物画和风景画的写实主义画家。他受到了以让-弗朗索瓦•米勒为代表的法国巴比松画派的影响。他从1900年开始的20多年间被花迷住，画了250多幅花画，其中大部分是菊花。《菊花》（1908~1909年•照片）是在纸上用蜡笔画的，把焦点放在了一朵巨大的菊花上。画家把花儿画得非常精巧逼真，就像用眼睛解剖一样。细长的菊花花瓣扭曲散落，下垂着。开始枯萎。叶子可能已经干了，尺寸也很小，而且没有完成。实际上，蒙德里安不是选择鲜活的菊花，而是选择快要枯萎的花来画。花瓣强烈而弯曲的线条处理应该参考了梵高的《向日葵》。 蒙德里安曾表示“为了更好地表现花的造型结构”，喜欢画一朵而不是一束花。虽然表面上是因为花的造型美而选择的，但考虑到他在画这幅画时沉迷于强调精神进化的神智学，很有可能被菊花所具有的象征性魅力所迷惑。 夏天开花一直盛开到秋天的菊花象征着收获和自然的循环。在造型上非常美丽，而且具有这种象征性的菊花，对于试图从精神层面进行艺术实验的蒙德里安来说，是不是最好的素材呢？这或许就是他持续不断画菊花的原因所在。

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