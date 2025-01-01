高宝璟荣膺“新西兰最高市民勋章”，成最年轻获奖者. January. 01, 2025 08:00. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在2024巴黎奥运会女子高尔夫比赛中获得金牌等度过最辉煌一年的新西兰同胞高宝璟（27岁•照片）获得了本国政府授予的最高市民勋章。她是历届最年轻的获奖者。 《美联社》报道说：“高宝璟因对高尔夫的功劳获得了新西兰最高市民荣誉之一的最高市民勋章。该勋章相当于女性骑士爵位，27岁的高宝璟成为获得该勋章的最年轻的新西兰人。”此前，29岁时获得该勋章的索菲•帕斯科（游泳）和纳奥米•詹姆斯（帆船）是新西兰国籍最年轻的获奖者。除新西兰国籍外，英国帆船选手艾伦•麦克阿瑟在28岁时获得了该勋章。高宝璟表示，“我从小就不敢想自己能获得勋章。这种荣誉不是随便任何人都能获得的，因此意义重大。” 高宝璟在2024年表现非常出色。随着8月在巴黎奥运会高尔夫女子组获得金牌，她成为最年轻的进入美国女子职业高尔夫（LPGA）名人堂的选手。去年她参加了20场比赛，共获得3个冠军，在LPGA巡回赛上斩获了职业生涯第22个冠军。她在1月的LPGA巡回赛本赛季揭幕战希尔顿分时度假冠军赛上夺冠，8月还捧起了本赛季最后一场大满贯赛事AIG英国女子公开赛冠军奖杯。9月，她登上了克罗格皇后城锦标赛的冠军宝座。在LPGA巡回赛5场大满贯赛事中，在依云锦标赛（2015年）、全日空锦标赛（2016年•现雪佛龙锦标赛）、AIG女子公开赛上均已夺冠的高宝璟，如果在美国女子公开赛和KPMG女子PGA锦标赛中的一个大赛上夺冠，将实现职业生涯全满贯（4个以上大满贯赛事冠军）。 从小就被称为“高尔夫天才”的高宝璟还保持着各种最年轻的记录。在2012年新南威尔士公开赛上，她创下了历届最年轻（14岁）职业比赛冠军纪录。同年，她在LPGA巡回赛上成为最年轻的冠军，并在2015年实现了历届最年轻的世界排名第一和大满贯赛冠军。同一天，高宝璟在美国体育专门媒体ESPN发表的“2024年高尔夫界影响力最大的25人”中排名第10位。这是继女子高尔夫世界排名第一的内莉•科达（第5位•美国）之后，女子选手中排名第2高的。

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