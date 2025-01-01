美媒：“朝鲜秘密转交阵亡通知书，要求遗属承诺‘禁止泄露’”. January. 01, 2025 08:00. by 巴黎=常驻记者赵恩娥、李智允记者 achim@donga.com、leemail@donga.com. “当局给了在（被派遣到俄罗斯的）朝鲜特殊部队服役的弟弟的阵亡通知书，强调‘不要对外说任何话’，还要求在文件上摁了手印。” 美国“自由亚洲电台”去年12月30日报道说，朝鲜当局向遗属转交了被派往俄罗斯军人的阵亡通知书，并要求不要向外界公布。“自由亚洲电台”援引平安南道遗属的话报道说：“他们在签署‘禁止泄露’誓约后，为（家人之死）痛哭流涕地回来了。” 在朝鲜的消息灵通人士表示：“18日从价川市党委接到了要求参加道党委活动的通报，于是和妈妈一起去了平城（平安南道道厅所在地），接到了在特殊部队服役的弟弟的阵亡通知书。在道党委授予阵亡通知书的活动中，道党干部说‘（弟弟）为了祖国的名誉参加了神圣的战斗训练，结果不幸身亡’。” 据悉，当天参加转交阵亡通知书活动的遗属有10人左右，阵亡者大部分属于被派遣到乌克兰的朝鲜军特种部队暴风军团。“自由亚洲电台”解释说，遗属们从国家得到优待物资，在干部事业等方面得到优惠。韩美当局去年10月正式确认朝鲜向俄罗斯西南部激战地库尔斯克州派兵的事实后，朝鲜军人阵亡的事实通过乌克兰军队或当地社交媒体传开，朝鲜内部也确认了相关内容。 ● 乌克兰军方：“朝鲜军人用损坏的手榴弹进行战斗” 被派到乌克兰的朝鲜军人似乎在恶劣的条件下进行战斗。乌克兰第八特殊作战连队的作战下士米哈伊洛·马卡鲁克去年12月27日在接受“自由亚洲电台”采访时透露，自己搜索过在库尔斯克死亡的朝鲜士兵。他说：“朝鲜士兵使用的步枪大部分是陈旧的卡拉什尼科夫步枪（AK-47），几乎找不到对讲机等现代装备。”他表示，“朝鲜士兵佩戴的刀看起来并不实用，只是一把小短剑”，认为战斗武器有点差劲。他还就朝鲜军人携带的手榴弹表示：“不是F-1或苏联式手榴弹，而是完全损坏的RGO手榴弹（主要用于防御而非进攻的重手榴弹）。”但“自由亚洲电台”表示，马卡鲁克没有出示与此相关的文件或照片，因此无法确认其说法的真伪。 据推算，派往俄罗斯的朝鲜军人达1.2万多人，死亡人数持续增加。据“美国之音”报道，美国国防部副发言人萨布里纳·辛格去年12月30日在网上新闻发布会上表示：“约有1000名朝鲜士兵在库尔斯克地区死亡或受伤。我认为，朝鲜军队在库尔斯克地区的攻击没有多大效果。目前伤亡人数相当多。” ● 拜登在卸任前向乌克兰提供大规模军事援助 在乌克兰因俄罗斯的波浪式攻击而处于守势的情况下，美国总统拜登去年12月30日承诺向乌克兰追加提供25亿美元（约合36825亿韩元）的军事援助。这是在公开宣布停止对乌军事援助的美国当选总统特朗普就任20天前采取的措施。 拜登当天通过白宫声明表示：“美国将在我的剩余任期内不断努力强化乌克兰在这场战争中的地位。国防部正在向乌克兰交付数十万发炮弹、数千发火箭、数百辆装甲车。”据路透社报道，自2022年2月乌克兰战争开战以来，美国的军事援助额累计已达614亿美元（约合90.4422万亿韩元）。 此外，俄罗斯和乌克兰在新年即将到来之际交换了300多名战俘。据乌克兰《基辅独立报》等媒体报道，乌克兰当局去年12月30日在俄罗斯占领的马里乌波尔市接手了被抓获的本国军人、边防部队、平民等189人。有分析认为，这是此次战争以来最大规模的换俘。

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