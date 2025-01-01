“人形机器人”被纳入三星电子的未来吃食. January. 01, 2025 07:59. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子确保了国内机器人专门企业Rainbow Robotics的最大股东地位，正式进军未来机器人事业。三星电子自2017年收购电装•音响企业哈曼后，一直没有进入引人注目的新事业，但通过此次收购向人形（类人）机器人市场迈出了步伐。随着收购现有波士顿Dynamics的现代汽车和自行开发人形机器人的特斯拉，再加上三星电子正式进军该领域，预计今后全球人形机器人的市场“版图”将会扩大。 ●三星电子扩大迈入人形机器人市场的步伐 三星电子31日表示，在目前持有Rainbow Robotics公司14.7%股份的基础上，行使追加选择权（股票购买请求权），将股份增加到了35.0%。此前，三星电子在2023年投资868亿韩元，获得了14.7%的股份。根据此次购买选择权活动，三星电子将成为Rainbow Robotics的最大股东，在合并财务报表上，将Rainbow Robotics编入子公司。 三星电子在此次购买选择权中追加投资的金额约为2675亿韩元（以31日收盘价为准）。包括初期投资在内，共投入3500亿韩元以上的资金，获得了Rainbow Robotics的经营权。通过此次股份收购，三星电子自2017年收购音响企业哈曼以来，首次大规模追加了子公司。此前的2021年，三星电子会长李在镕表示，为了准备集团的未来，将在3年内向机器人和人工智能（AI）等新产业投资240万亿韩元。 Rainbow Robotics是韩国最早开发双足步行机器人“HUBO”的KAIST的HUBO Lab研究组于2011年设立的机器人专门企业。三星电子计划将本公司的AI、软件技术与Rainbow Robotics的机器人技术相结合，加速智能型尖端人形机器人的开发。 随着股份收购，三星电子内部也进行了组织改编。三星电子当天表示，新设了代表理事兼副会长韩钟熙直属的未来机器人推进团，并任命Rainbow Robotics的创业成员兼KAIST名誉教授吴俊浩（70岁）为三星电子顾问兼未来机器人推进团长。今后还将运营与Rainbow Robotics的协同效应协议体。 ●“全球市场快速增长，到2035年将超过55万亿韩元规模” 随着对“机器人管家”、AI家电等需求的扩大，全球人形机器人市场有望在未来呈现增长趋势。据全球投资银行高盛去年1月的《人形机器人：AI加速要素》报告书显示，全球人形机器人市场规模将从2025年的15亿美元（约2.2万亿韩元）急剧增长到2030年的123亿美元、2035年的378亿美元（约55.6万亿韩元）。 对此，国内外企业也争先恐后地进入市场。现代汽车于2020年收购美国机器人公司波士顿Dynamics，成功开发了人形双足步行机器人“All New Atlas”和四足步行机器人“Spot”。特斯拉在2021年首次公开人形机器人Optimus，引起了人们的热议，目标是从2026年开始大量生产。 生成型AI“ChatGPT”开发公司OpenAI也组建了机器人开发团队，开始自主开发人形机器人。《金融时报》去年12月29日（当地时间）报道称，AI半导体企业英伟达（NVIDIA）计划在今年上半年（1~6月）推出相当于人形机器人大脑的“Jetson Thor”解决方案。

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