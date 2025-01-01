法院签发尹锡悦逮捕令……执行有效期到6日. January. 01, 2025 07:59. by 宋有根记者、具敏基记者 big@donga.com、koo@donga.com. 韩国法院12月31日对涉嫌宣布12月3日紧急戒严的内乱头目尹锡悦总统签发了逮捕令。对现任总统发出逮捕令在韩国宪政史上尚属首次。尹锡悦方面反驳称“这是非法和无效的逮捕令”。 由高级公职人员犯罪调查处（公调处）、警察厅国家调查本部、国防部调查本部组成的共同调查本部31日表示：“经确认，对尹总统申请的逮捕令和搜查令已于今天上午签发。”据悉，首尔西部地方法院负责逮捕令的部长法官李顺亨（音）表示：“嫌疑人在没有正当理由的情况下不响应调查机关的传唤要求，有相当理由怀疑犯有罪行。”法律界有分析认为，法院认可了有过争议的公调处内乱罪调查权。有分析认为，考虑到与总统警卫处发生冲突的可能性，逮捕令的执行日期可能是不是周中而是周末，即1月1日、4日、5日。逮捕令的有效期是到1月6日为止。 公调处计划，如能掌握尹锡悦人身，将在政府果川大楼公调处大楼进行调查，然后将其关押在首尔拘留所。根据刑事诉讼法，可在逮捕时间48小时内对被捕嫌疑人申请拘捕令，或者不申请拘捕令予以释放。 尹锡悦方面律师尹甲根（前大邱高等检察厅检察长）表示：“对于没有权限的机关申请的逮捕令感到惊讶，实在难以接受。对法院的决定感到遗憾。”尹锡悦方面计划向宪法法院提出权限争议审理并申请暂停逮捕令效力。

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