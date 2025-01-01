正义面前请求原谅. January. 01, 2025 07:59. . “恳请以正义的名义原谅爸爸。”在李焕京导演的2013年电影《7号房的礼物》中成长成为律师的艺胜（朴信惠饰）在模拟法庭上对背负着冤屈被执行死刑的爸爸龙九（柳承龙饰）的再审进行辩论时这样说道。 以强奸幼儿杀人的巨大罪名进入关押凶犯的7号房的龙九是只拥有6岁智力的女儿控。从罪名上看，他是绝对不能饶恕的人物，所以甚至连凶犯都不把他当人看，但在旁边看到龙九对女儿无微不至的关爱的在押犯（甚至保安科长）却知道他是背黑锅的。虽然是以监狱为背景，但给人留下欢笑和眼泪的过山车印象的该作品当时足足吸引了1200万名观众。因此，虽然只记得是一部喜剧和人性剧，但该作品真正想讲述的故事是关于正义的问题。 因失去女儿的愤怒而失去理智的警察厅长的威胁，龙九坦白了自己没有做的罪行，并被判处死刑，最后与年幼的艺胜分别后开始呐喊。 “我错了。救救我吧。对不起。”然而，这种呐喊却引起了很大的反响。因为没有做错什么，也没有犯死罪，也没有必要感到抱歉的人请求原谅。只是想和女儿一起生活的心，即使没有犯罪也恳切地请求原谅。这个场面深入感情，但同时向我们提出了关于正义的问题。真正犯错的人和犯死罪的人，应该感到抱歉的人，即请求原谅的人不应是另有其人吗？ 即使做错了事，也要否定真相，不请求原谅，这是像用具一样，把无辜的人关进痛苦的事情。因此，如果做错了什么，就应该尽快请求原谅。真相终究会大白，正义也会胜利。

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