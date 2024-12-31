公调处对尹锡悦申请逮捕令……现任总统尚属首次. December. 31, 2024 08:04. by 崔美松记者、全南赫记者 cms@donga.com、forward@donga.com. 正在调查12月3日紧急戒严事态的高级公职人员犯罪调查处（公调处）30日对涉嫌内乱首领的尹锡悦总统申请了逮捕令。调查机关对现任总统申请逮捕令，在宪政史上尚属首次。 由公调处、警察厅国家调查本部、国防部调查本部组成的紧急戒严共同调查本部表示：“30日零时向首尔西部地方法院申请了对尹总统的逮捕令和（扣押）搜查令。”共同调查本部在逮捕令中指出尹锡悦涉嫌内乱首领及滥用职权。此前，公调处在18日、25日、29日先后3次传唤，但尹锡悦方面均未予回应。首尔西部地方法院是管辖总统官邸所在的龙山区汉南洞的法院。 尹锡悦方面表明立场称“弹劾审判优先于调查”，事实上没有主动到案的可能性，如果法院发出拘捕令，公调处和警方将出面执行。警方相关人士表示：“据我所知，与扣押搜查不同，总统警卫处没有理由限制逮捕令的执行。只要签发逮捕令，就应该执行。”但法律界也有人担心，如果警卫处阻止执行，双方可能会发生物理冲突。 尹锡悦方面30日向首尔西部地方法院提交了关于逮捕令的意见书和律师选任文件。尹甲根（前大邱高等检察厅检察长）律师在接受记者采访时主张：“（公调处的）这一逮捕令申请是不正当的。没有调查权限的机关申请逮捕令，也不符合刑事诉讼法申请逮捕令的条件，因此应该予以驳回。”对于如果签发逮捕令时是否配合的提问，他表示“以后再说”。

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