韩国出口额紧追日本……差距202亿美元，创历史新低. December. 30, 2024 08:17. by 世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com. 据调查，今年韩国的出口额比前一年增加9%，与日本之间的差距缩小到了历史最低水平的202亿美元。 据韩国贸易协会29日利用日本财务省的出口额暂定值进行分析的结果显示，今年1~11月韩国对世界的出口额为6223.86亿美元。与日本（6425.98亿美元）的差距为202.12亿美元，创历史最低水平。 两国的出口额差距从2010年的3036亿美元减少到2013年的1552亿美元，到2021年（1116亿美元）为止，9年间一直维持在1000亿美元左右。此后，经过2022年的632.4亿美元、去年的850.35亿美元，今年的差距急剧缩小。 据大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）透露，在今年1~10月世界十大出口国排名中，韩国和日本分别排在第6位和第5位。韩国从2022年的第6位下降到去年的第8位，今年又恢复至第6位，日本在最近3年里一直保持第5位。韩国贸易协会研究员金娜律（音）解释说：“随着信息技术（IT）景气的恢复，韩国半导体、电脑出口大幅增加，再加上全球对化妆品、医药品等品种的需求扩大，这对缩小与日本的出口额差距做出了贡献。” 只是明年的出口前景并不乐观。因为韩国两大出口市场美国和中国之间的通商矛盾，贸易保护主义正在深化，而且韩国企业不仅在美国，还积极向欧洲、东南亚等地转移海外生产基地。国内外主要机构也预测明年韩国的出口增长率为1~3%左右，预计出口增长动力将比今年有所减弱。

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